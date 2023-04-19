Дрогба: "Я больше не узнаю свой клуб"
Легенда "Челси" Дидье Дрогба обрушился с критикой на новых владельцев лондонского клуба.
Первый сезон "Челси" при Тодде Бели завершается ужасным образом. Дважды проиграв "Реалу" в 1/4 финала, "синие" вылетели из Лиги Чемпионов, а в Премьер-Лиге занимают только 11-е место.
Дрогба огорчен, как "Челси" изменился с момента продажи клуба Романом Абрамовичем, для эры которого Дидье был определяющим игроком.
"Я знал "Челси" как клуб, обладавший определенным классом в эру Абрамовича, но сегодня я убеждаюсь, что им этого не хватает. Мне очень сложно видеть, как они избавились от определенных людей".
"Они должны вернуться к принципам и ценностям, которые у них были. Я больше не узнаю свой клуб", — сообщил Дрогба Canal+.
19.04.2023 07:00
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Изнутри может всё выглядело иначе, но стороны, Челси всегда был тем, чем является сейчас.
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Я очень рад видеть что без русской руки это больше не клуб а позорище коим он был и до призода аркадича. Особенно за хозлопенсов рад, жрите твари
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