Дрогба: "Я больше не узнаю свой клуб"

Легенда "Челси" Дидье Дрогба обрушился с критикой на новых владельцев лондонского клуба.

Первый сезон "Челси" при Тодде Бели завершается ужасным образом. Дважды проиграв "Реалу" в 1/4 финала, "синие" вылетели из Лиги Чемпионов, а в Премьер-Лиге занимают только 11-е место.



Дрогба огорчен, как "Челси" изменился с момента продажи клуба Романом Абрамовичем, для эры которого Дидье был определяющим игроком.



"Я знал "Челси" как клуб, обладавший определенным классом в эру Абрамовича, но сегодня я убеждаюсь, что им этого не хватает. Мне очень сложно видеть, как они избавились от определенных людей".



"Они должны вернуться к принципам и ценностям, которые у них были. Я больше не узнаю свой клуб", — сообщил Дрогба Canal+.