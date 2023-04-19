Лэмпард: "Челси" вернется"

Тренер "Челси" Фрэнк Лэмпард выразил уверенность, что его клуб вернется на вершину английского и европейского футбола.

Домашним поражением 0:2 от "Реала" во вторник вечером "Челси" попрощался с Лигой Чемпионов минимум до сезона 2025/26, потому что в Премьер-Лиге "синие" прозябают в нижней половине таблицы и не имеют шансов попасть в топ-4.



Несмотря на столь невыразительную кампанию, Лэмпард убежден, что "Челси" обречен на успех в будущем.



"Люди будут много говорить об этом сезоне и о том, как мы были успешны в прошлом, но реальность такова, что этот клуб вернется".



"Это потребует времени и усилий, но все сложится. Думаю, фанаты оценили нашу игру сегодня, хотя временами в этом сезоне они этого не чувствовали. Поэтому нам нужно зацепиться за это и добиваться результатов в остатке сезона".



"Нам повезло быть такими успешными — многие клубы мечтают о том, чтобы столько раз выиграть Премьер-Лигу и Лигу Чемпионов. В этом году мы не там, где хотим быть, и это, возможно, связано с переходными процессами. Несколько лет назад мы не попали в Лигу Чемпионов, но на следующий год мы выиграли Премьер-Лигу, поэтому на короткое время это может случиться. Сегодня мы провели хороший матч, хотя и проиграли".



"Здесь появились новые игроки, которые привыкают к клубу, и это непросто. Некоторым из величайших игроков Премьер-Лиги поначалу требовалось время, даже если их команды выступали хорошо. Когда они освоятся, у них пойдет игра. Так что некоторые наши игроки в переходном периоде".



"В Премьер-Лиге все происходит и меняется так быстро. Никакой из команд не гарантировано место в топ-4. "Манчестер Юнайтед" и "Арсенал" оказывались бе Лиги Чемпионов, это происходило со многими большими клубами. В данный момент бессмысленно предсказывать, будет хорошо или плохо для нас непопадание в еврокубки. Но мы можем заложить фундамент команды, которой хотим стать. Могу ли я оказать свое влияние в этот период? Надеюсь, да. Но важнее всего, чтобы клуб вернулся туда, где мы привыкли быть. Но это большое испытание, потому что каждый становится лучше, каждый инвестирует".



"Есть клубы, которые стабильнее нас в плане состава. Поэтому мы не можем забегать вперед и должны понимать, что от нас потребуется, чтобы вернуться. Я выступал здесь как игрок и тренировал в Лиге Чемпионов, поэтому я понимаю. Мы должны высоко устанавливать стандарты. В своих семи следующих матчах я сделаю уменьшенную версию этого", — цитирует Лэмпарда Sky Sports.