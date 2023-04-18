"Сити" готов отпустить Лапорта

Защитник Эмерик Лапорт сможет покинуть "Манчестер Сити" грядущим летом, если пожелает этого.

В этом сезоне Лапорт отметился только семью появлениями в стартовом составе "Сити" в рамках Премьер-Лиги, и такая ситуация не устраивает Эмерика.



Как утверждает Daily Mail, Лапорт разочарован своей ролью в команде Хосепа Гвардиолы и вскоре может последовать за Рахимом Стерлингом, Габриэлем Жезусом и Александром Зинченко, которые в свое время покинули "Этихад" ради регулярной игровой практики.



В "Сити" заведено за правило, что клуб не препятствует уходу несчастных игроков, поэтому 28-летний Лапорт сам волен решить, как ему быть.



Добавим, приглашение Лапорта из "Атлетика" в 2018 году обошлось "горожанам" в 57 миллионов фунтов.