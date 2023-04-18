Ван дер Ваарт: "Гравенберх лучше, чем Беллингем"

Бывшая звезда "Тоттенхэма" Рафаэль Ван дер Ваарт одобрил намерение "Ливерпуля" приобрести полузащитника "Баварии" Райана Гравенберха вместо Джуда Беллингема из дортмундской "Боруссии".

В данный момент трансфер Беллингема оценивается в 130 миллионов фунтов, не считая затрат на агентов и личный контракт. В "Ливерпуле" решили, что не стоит расходовать так много денег на одного игрока, ведь это может поставить под угрозу запланированную на лето перестройку команды.



Среди других полузащитников, которых "Ливерпуль" может приобрести в летнее окно, называется Гравенберх, который так и не заиграл в "Баварии" после своего перехода из "Аякса" прошлым летом.



По слухам, "Ливерпуль" еще на прошлой неделе установил контакт с представителями 20-летнего голландца, и Ван дер Ваарт всячески рекомендует своего соотечественника "красным".



"Райан Гравенберх лучше, чем Джуд Беллингем. Во всем", — заявил Ван дер Ваарт Ziggo Sport.