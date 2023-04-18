Бенитес заявил, что отказал ряду клубов Премьер-Лиги

Рафаэль Бенитес Бывший главный тренер "Эвертона", "Ньюкасла", "Челси" и "Ливерпуля" Рафаэль Бенитес заявил, что отклонил уже несколько предложений из Премьер-Лиги.

Бенитес находится без работы более года — с января 2022, когда от его услуг отказался "Эвертон". По словам Рафаэля, с тех пор ему поступил целый ряд предложений.

Однако Бенитес по-прежнему находится в поисках подходящего варианта и хочет возобновить карьеру в Англии.

"У меня было несколько возможностей (вернуться в Премьер-Лигу) в этом сезоне, но там не было условий, которые я считаю необходимыми, поэтому я предпочитал подождать следующего варианта".

"У меня также были предложения снаружи, но нашим предпочтением всегда была Премьер-Лига", — сообщил Бенитес The Telegraph.


Метки Бенитес, Премьер-Лига, тренеры

Автор mihajlo   

Дата 18.04.2023 21:00

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  1. mansoor 18.04.2023 21:07 # mansoor
    Да кому он нахуй нужен

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  2. true-manc 18.04.2023 21:01 # true-manc
    норм пописал на лузерпуков))) пускай продолжают мучаться с клопкой

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