Бенитес заявил, что отказал ряду клубов Премьер-Лиги

Бывший главный тренер "Эвертона", "Ньюкасла", "Челси" и "Ливерпуля" Рафаэль Бенитес заявил, что отклонил уже несколько предложений из Премьер-Лиги.

Бенитес находится без работы более года — с января 2022, когда от его услуг отказался "Эвертон". По словам Рафаэля, с тех пор ему поступил целый ряд предложений.



Однако Бенитес по-прежнему находится в поисках подходящего варианта и хочет возобновить карьеру в Англии.



"У меня было несколько возможностей (вернуться в Премьер-Лигу) в этом сезоне, но там не было условий, которые я считаю необходимыми, поэтому я предпочитал подождать следующего варианта".



"У меня также были предложения снаружи, но нашим предпочтением всегда была Премьер-Лига", — сообщил Бенитес The Telegraph.