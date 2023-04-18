Шейх Джассим по-прежнему уверен в покупке "Юнайтед"

Олд Траффорд Шейх Джассим по-прежнему уверен в приобретении "Манчестер Юнайтед" у семейства Глэйзеров.

В минувший понедельник издание ESPN сообщило, что браться Аврам и Джоэл Глэйзеры планируют продать только долю в "Юнайтед", сохранив контроль на клубом.

Утверждалось, что двое братьев собираются владеть "Юнайтед" следующие 10 лет, в течение которых, как они думают, стоимость их клуба удвоится и превысит 10 миллиардов фунтов.

По информации The Guardian, такого рода спекуляции никак не повлияли на шейха Джассима, чья делегация в посетила "Олд Траффорд" в прошлом месяце.

Инвесторы из Катара по-прежнему уверены, что их предложение будет принято. Шейх Джассим намерен полностью купить "Юнайтед" и погасить долг клуба.


Метки Глэйзеры, Манчестер Юнайтед, шейх Джассим

Автор mihajlo   

Дата 18.04.2023 20:00

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