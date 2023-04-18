"Арсенал" готов поспорить с "Ливерпулем" за Гравенберха

"Арсенал" готов составить конкуренцию "Ливерпулю" в борьбе за полузащитника "Баварии" Райана Гравенберха.

Только на прошлой неделе стало известно, что "Ливерпуль" начал переговоры с отцом Гравенберха. Райан является одной из целей, на которых "красные" сосредоточились после того, как решили не тратиться на Джуда Беллингема из дортмундской "Боруссии".



Sky Germany утверждает, что интерес к Гравенберху также проявляет лидирующий в Премьер-Лиге "Арсенал".



Однако "Бавария" только прошлым летом приобрела Гравенберха у "Аякса" и не готова так рано поставить крест на талантливом игроке, который пока себя не проявил в Мюнхене.



По информации немецкого издания, продажа 20-летнего голландца "Баварией" в ближайшее трансферное окно в маловероятна.