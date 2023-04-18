Семь вещей, что мы узнали в 31-м туре

"Манчестер Сити" приблизился к "Арсеналу", команды из зоны вылета синхронно проиграли, "Брайтон" на классе победил "Челси". Об этих и других событиях 31-го тура — в традиционных итогах.





"Арсенал" проявил слабость перед выездом к "Сити"



Поговорка о том, что счет 2:0 — самый опасный в футболе, давно устарела, но "Арсенал" делает все возможное, чтобы сделать ее актуальной. Вторую неделю подряд команда Микеля Артеты упускает с трудом заработанное преимущество в два гола, что неподобающе претендентам на титул.



У них еще есть время, чтобы исправить ситуацию, и небольшой запас очков, но после семиматчевой победной серии чувство застопорившегося импульса нужно восстановить перед поездкой к "Манчестер Сити" в следующую среду, и там "Арсенал" должен получить результат, который не оставит "канониров" за спиной "Сити".



Если они этого не сделают, то больше всего будут сожалеть о потерянных очках в матчах с "Ливерпулем" и "Вест Хэмом". Это был четвертый раз, когда "Арсенал" превратил преимущество в довольно отчаянную ничью. Все четыре случая — против противников, которых следовало с легкостью обыгрывать.



Если эпическая победа "Арсенала" над "Борнмутом" в прошлом месяце показала, как волевая победа может стать проявлением чемпионского характера, то последние примеры демонстрируют обратное. "Арсенал" проявил слабость и неуверенность в решающий момент сезона, и "Сити" может воспользоваться этим.



"Вест Хэм" проявил качества, которые помогут избежать вылета



"Вест Хэм" финиширует с комфортом без угрозы вылета, если повторит свой последний час игры против "Арсенала" еще несколько раз. Это был лучший футбол Дэвида Мойеса: агрессивный, прямолинейный, когда это было необходимо, умный и не лишенный красоты.



Они переиграли гостей в полузащите, а Мичейл Антонио, ведя войну с центральными защитниками гостей, был неудержим. Менее 72 часов до этого они провели матч в Генте и, потеряли двух защитников из-за травм, но в течение длительного времени казалось, что они — а не инертный "Арсенал" — были командой, которой не хватало европейского внимания.



Подобные шоу в последние месяцы стали слишком редкими, и работа Мойеса висит на волоске. Он может задаться вопросом, обеспечит ли энергичное завершение кампании отсрочку исполнения приговора, но сомнения руководства клуба насчет будущего Дэвида в "Вест Хэме" можно понять — в этом сезоне его команда очень редко была так хороша, как против "Арсенала".



Терпеливость и вера в О'Нила приносят дивиденды "Борнмуту"



Еще одной командой из числа сражающихся за выживание, кто сумел проявить себя с лучшей стороны, в отчетном туре стал "Борнмут". Руководство "вишен" несколько раз по ходу сезона стояло перед соблазном уволить Гари О'Нила или заменить его на кого-нибудь более "гламурного", но все же понимание того, что с нынешним составом даже борьба за выживание с рабочими шансами на успех — уже удача, помогло "Борнмуту" найти свой путь к сохранению прописки, и этот путь может оказаться верным.



Вытащить "Борнмут" из зоны вылета на шесть очков — это достижение, если его заметят, чтобы обозначить Гари О'Нила как одного из тренеров сезона. Такой успех проистекает из того, что его клуб сохраняет веру и не паникует, уже уволив Скотта Паркера и набрав всего два очка между Рождеством и серединой февраля.



С тех пор, как 4 марта "Арсенал" обыграл их со счетом 3:2, подопечные О'Нила являются одной из лучших команд Премьер-Лиги. "Тоттенхэм" был побежден командой, готовой защищаться численно в течение длительного времени, но с атакующими качествами в арсенале. Доминик Соланке был великолепен, в то время как другие авторы голов в матче со "шпорами" Матиас Винья и Данго Уаттара сильно прибавили в январе.



Сам О'Нил имеет опыт в Премьер-Лиге, сыграв более 200 игр за пять клубов. И он остается реалистом. После победы над "Тоттенхэмом" он лишь обозначил "хорошие шансы" его команды в борьбе за выживание, менеджер не испытывал эйфории, так как впереди еще много важных матчей.



"Астон Вилла" мчится в еврокубки



В матче двух команд, пребывавших в лучшей форме в апреле, "Астон Вилла" продемонстрировала настоящий класс, добыв пятую победу кряду и прервав такую же пятиматчевую победную серию "сорок". Теперь у "вилланов" очень хорошие шансы финишировать в еврокубковой зоне.



Это казалось немного абсурдным, учитывая, что к ноябрю "Вилла" опережала на три очка зону вылета, но после седьмой победы в восьми матчах перед Унаи Эмери неизбежно встал вопрос: возможен ли финиш в топ-4?



"Не сейчас, не сейчас", — ответил Эмери, безуспешно пытаясь подавить головокружение. "Теперь мы можем думать о том, чтобы стать кандидатом на места в зоне Лиги Европы, но попасть в первую четверку сложно".



Разгром "Ньюкасла" оставляет "Виллу" в шести очках позади команды Эдди Хау, у которой игра в запасе и разница мячей намного лучше, чем у "Виллы". Топ-4, вероятно, недосягаема, но с "Манчестер Юнайтед", "Тоттенхэмом" и "Брайтоном" среди тех, с кем нужно сыграть "Вилле" в концовке сезона, шансы финишировать в топ-6 выглядят реалистичными.



Антони показал, за что "Юнайтед" отдал большие деньги "Аяксу"



Перед игрой с "Ноттингем Форест" Эрик Тен Хаг говорил о том, что Антони пора продемонстрировать те качества, которые вынудили "Манчестер Юнайтед" отдать за него большие деньги. И вингер МЮ услышал тренера, в важный момент выдав свой, возможно, лучший матч сезона.



Антони на протяжении всего сезона демонстрировал, что он в высшей степени талантлив. Бразильский вингер способен создавать проблемы, вклиниваясь с фланга, облетая защитников и демонстрируя мастерство, о котором другие могут только мечтать. Однако бывший игрок "Аякса" проявлял непоследовательность, раздражительность и чрезмерный эгоизм в обращении с мячом.



В матче с "Форест" он оказался в нужном месте в нужное время, чтобы вывести "Юнайтед" вперед. Были примеры и его недостатков: он часто был предсказуем из-за слабости правой ноги и не атаковал дальнюю штангу при навесах. Что мы не можем забывать, так это то, что ему всего 23 года, и это его первый сезон в Премьер-Лиге. Его плюсы перевешивают минусы, и он показал, что может прогрессировать и учиться под руководством Тен Хага.



"Брайтон" готов к тому, чтобы победить "Челси", играя первым номером



"Челси" был предсказуемо плох в матче с "Брайтоном", так как Фрэнк Лэмпард дал отдохнуть ряду игроков, которые пригодятся ему в ответном матче с "Реалом". Но в нынешнем составе "Челси" на самом деле сложно выделить костяк, потому и называть тот состав, который был определен на игру с "Брайтоном", резервным нельзя.



"Челси" дожил до того, что вынужден играть вторым номером у себя дома в матче с "Брайтоном"? Или все же это "Брайтон" настолько хорош, что может себе позволить играть с позиции силы на "Стэмфорд Бридж"? Правда, как всегда, находится где-то посередине, но "чайки" действительно провели игру настолько активно и агрессивно, что осталось ощущение их победы, добытой на классе.



После обидного поражения от "Тоттенхэма", это был результат, который дарит команде вдохновение на концовку сезона. У "чаек" все еще есть теоретически шансы на попадание в топ-4, но более реалистичной целью будет финиш в еврокубковой зоне, что вполне реально, учитывая тот уровень игры, который демонстрирует "Брайтон".



Эффект Дайча сходит на нет на "Гудисон Парк"



"Эвертон" набрал шесть очков в первых трех играх Шона Дайча и набрал всего шесть очков в последних восьми, однако тренер отрицает, что результаты идут по нисходящей спирали.



"Возможно, вы заметили, что мы играли с довольно удобными командами", — был его лаконичный ответ, когда в субботу ему было указано направление движения. "Фулхэм" прибыл в "Гудисон Парк" после серии из пяти поражений и уехал с рекордной для клуба шестой выездной победой в сезоне для высшего дивизиона.



Тактика Дайча с размещением двух игроков в центре полузащиты, ослабленная отсутствием Амаду Онана и Абдулайе Дукуре, и выбор состава его команды (Нил Мопе, больше нечего говорить) помогли "Фулхэму". Но именно атмосфера покорности, которая пронизывала "Гудисон" как среди игроков, так и среди болельщиков, была самым тревожным признаком для клуба, приближающегося к потере своего статуса высшего дивизиона впервые за 69 лет.



Шанс "Эвертона" сейчас скорее в том, что есть команды в таком же отчаянном положении без проблесков надежды в игре: "Саутгемптон", "Лестер", "Лидс". Но график оставшихся матчей у "ирисок" непростой, а поражение дома в поединке с проигравшим пять матчей до этого "Фулхэмом" — это невероятное головотяпство.



Сергей Бабарика, специально для FAPL.ru