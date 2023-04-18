Фоден вернулся к тренировкам

Полузащитник "Манчестер Сити" Фил Фоден возобновил тренировки в общей группе после перенесенной операции по удалению аппендикса.

22-летний Фоден является одним из лучших игроков "Сити" в этом сезоне, забив 13 голов и отдав шесть результативных передач в 36 матчах с учетом всех соревнований.



Во время недавнего международного перерыва, аккурат перед матчем сборной Англии против Украины в отборе к Евро-2024, Фил был прооперирован.



К счастью для Хосепа Гвардиолы, его команда практически не заметила этой потери, выиграв все четыре своих матча в апреле с общим счетом 14:3.



Однако в преддверии ответного четвертьфинальной встречи Лиги Чемпионов с "Баварией" стало известно, что Фоден возобновил полноценные тренировки. Таким образом, у Фила есть шансы выйти на поле "Альянц Арены" в среду вечером.