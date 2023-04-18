"Сити" обратился за разрешением на расширение "Этихад"

Этихад "Манчестер Сити" обратился за разрешением на расширение своего стадиона "Этихад" до 60,000 мест.

В данный момент "Этихад" вмещает 53,400 зрителей, однако "Сити" собирается добавить около 7,000 мест за счет реконструкции Северной трибуны.

Этот проект стоимостью 300 миллионов фунтов успешно прошел стадию согласований с местными жителями и фанатами клуба, и сегодня "горожане" объявили, что начали процесс получения разрешения на строительство.

"Сити" также собирается добавить крытую фан-зону на 3,000 человек, новый клубный магазин, музей и отель на 400 номеров.

Реализация этого проекта займет три года и создаст 2,600 рабочих мест. Вдобавок ко всему "горожане" создадут офисное пространство для бизнеса, который сотрудничает с клубом или его партнерами.

Этихад

Этихад

Этихад


Метки Манчестер Сити, стадионы, Этихад

Автор mihajlo   

Дата 18.04.2023 15:00

Количество просмотров Просмотров: 503

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Последние комментарии:




  1. mixmaster 18.04.2023 15:56 # mixmaster
    а смысл?

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  2. gameboy 18.04.2023 15:28 # gameboy
    Ну судя по МЮ последних лет затея не такая уж бесперспективная.

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  3. closer 18.04.2023 15:18 # closer
    Бомжарник такой прост ахахахааххааа

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