"Сити" обратился за разрешением на расширение "Этихад"

"Манчестер Сити" обратился за разрешением на расширение своего стадиона "Этихад" до 60,000 мест.

В данный момент "Этихад" вмещает 53,400 зрителей, однако "Сити" собирается добавить около 7,000 мест за счет реконструкции Северной трибуны.



Этот проект стоимостью 300 миллионов фунтов успешно прошел стадию согласований с местными жителями и фанатами клуба, и сегодня "горожане" объявили, что начали процесс получения разрешения на строительство.



"Сити" также собирается добавить крытую фан-зону на 3,000 человек, новый клубный магазин, музей и отель на 400 номеров.



Реализация этого проекта займет три года и создаст 2,600 рабочих мест. Вдобавок ко всему "горожане" создадут офисное пространство для бизнеса, который сотрудничает с клубом или его партнерами.











