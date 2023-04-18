"Челси" решил продать Галлахера
"Челси" принял решение продать своего полузащитника Конора Галлахера грядущим летом.
За два последних трансферных окна "Челси" потратил около 600 миллионов фунтов на укрепление состава, поэтому теперь "синим" нужно совершить ряд продаж, чтобы остаться в рамках финансового фейр-плей.
И если прощание с Мейсоном Маунтом, от контракта которого остается один год, выглядит вынужденной мерой, то продать Галлахера "Челси" решил вполне сознательно.
На "Стэмфорд Бридж" считают, что Конора будет проще и выгоднее продать благодаря статусу доморощенного игрока, сообщает Daily Mail.
Ожидается, что интерес к 23-летнему Галлахеру проявят "Ливерпуль", "Ньюкасл", "Брайтон" и дортмундская "Боруссия".
18.04.2023 14:00
Просмотров: 789
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме
Последние комментарии:
Ну да, факт что он доморощенный особенно важен для фдорьмунба
(ответить)
слегка бестолковый, парню трен4р нужен, а не продажа.
цель Буэээли похоже развалить полностью клуб из какой-то своей мести..Иначе не понятны постоянные тупейшие решения!
(ответить)
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий