"Челси" решил продать Галлахера

"Челси" принял решение продать своего полузащитника Конора Галлахера грядущим летом.

За два последних трансферных окна "Челси" потратил около 600 миллионов фунтов на укрепление состава, поэтому теперь "синим" нужно совершить ряд продаж, чтобы остаться в рамках финансового фейр-плей.



И если прощание с Мейсоном Маунтом, от контракта которого остается один год, выглядит вынужденной мерой, то продать Галлахера "Челси" решил вполне сознательно.



На "Стэмфорд Бридж" считают, что Конора будет проще и выгоднее продать благодаря статусу доморощенного игрока, сообщает Daily Mail.



Ожидается, что интерес к 23-летнему Галлахеру проявят "Ливерпуль", "Ньюкасл", "Брайтон" и дортмундская "Боруссия".