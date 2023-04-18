Зинченко должен вернуться на матч с "Саутгемптоном"

Александр Зинченко "Арсенал" рассчитывает на возвращение защитника Александра Зинченко к матчу против "Саутгемптона" в пятницу вечером.

Напомним, Зинченко пропустил матч Премьер-Лиги против "Вест Хэма" в минувшее воскресенье (2:2). Место Александра слева в обороне занял Киран Тирни.

Как сообщает Evening Standard, отсутствие Зинченко в дерби было связано с травмой паха, однако эта проблема не носит серьезного характера.

Сам Зинченко и медицинский штаб "Арсенала" оптимистично настроены насчет участия 26-летнего украинца в ближайшем матче против аутсайдера Премьер-Лиги.

Отметим, что уже в следующую среду "Арсенал" ожидает важнейший матч против бывшего клуба Зинченко "Манчестер Сити".


Метки Арсенал, Зинченко, травмы

Автор mihajlo   

Дата 18.04.2023 13:00

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  1. jirrort 18.04.2023 13:21 # jirrort
    Единственный натурал в гейсенале

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  2. sace 18.04.2023 13:12 # sace
    под бахмут свинью

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