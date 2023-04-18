Зинченко должен вернуться на матч с "Саутгемптоном"

"Арсенал" рассчитывает на возвращение защитника Александра Зинченко к матчу против "Саутгемптона" в пятницу вечером.

Напомним, Зинченко пропустил матч Премьер-Лиги против "Вест Хэма" в минувшее воскресенье (2:2). Место Александра слева в обороне занял Киран Тирни.



Как сообщает Evening Standard, отсутствие Зинченко в дерби было связано с травмой паха, однако эта проблема не носит серьезного характера.



Сам Зинченко и медицинский штаб "Арсенала" оптимистично настроены насчет участия 26-летнего украинца в ближайшем матче против аутсайдера Премьер-Лиги.



Отметим, что уже в следующую среду "Арсенал" ожидает важнейший матч против бывшего клуба Зинченко "Манчестер Сити".