"Барселона" уверена в сделке с Гюндоганом

"Барселона" уверена в подписании полузащитника "Манчестер Сити" Илкая Гюндогана.

За последнее время Ильхан Гюндоган, дядя и агент Илкая, несколько раз отрицал договоренность с каким-либо клубом.



Несмотря на это, как утверждает The Times, на руках у Гюндогана уже есть предложение "Барселоны" о двухлетнем контракте с опцией продления на 12 месяцев.



Только на прошлой неделе "Барселона" провела с окружением Илкая очередной раунд переговоры, и теперь на "Ноу Камп" уверены, что 32-летний немец согласится перейти в их клуб свободным агентом.