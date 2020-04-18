"Барселона" уверена в сделке с Гюндоганом
"Барселона" уверена в подписании полузащитника "Манчестер Сити" Илкая Гюндогана.
За последнее время Ильхан Гюндоган, дядя и агент Илкая, несколько раз отрицал договоренность с каким-либо клубом.
Несмотря на это, как утверждает The Times, на руках у Гюндогана уже есть предложение "Барселоны" о двухлетнем контракте с опцией продления на 12 месяцев.
Только на прошлой неделе "Барселона" провела с окружением Илкая очередной раунд переговоры, и теперь на "Ноу Камп" уверены, что 32-летний немец согласится перейти в их клуб свободным агентом.
18.04.2023 12:00
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