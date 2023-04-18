Невилл: "Арсенал" обязан побеждать "Саутгемптон"

Эксперт Sky Sports Гари Невилл считает, что "Арсенал" должен сосредоточиться на победе над "Саутгемптоном" в ближайшую пятницу после двух подряд осечек в Премьер-Лиге.

Сыграв вничью с "Ливерпулем" и "Вест Хэмом", теперь "Арсенал" опережает "Манчестер Сити" в таблице всего на четыре очка.



И хотя "Сити" набрал просто устрашающую форму в последнее время, Невилл видит возможность для "канониров" вернуться в колею и нанести психологический удар по грозному конкуренту.



"Бесспорно, их лидерство выглядит шатко, но впереди еще длинный путь. До конца еще восемь матчей, а это пятая часть сезона. 8-10 недель назад люди говорили, что "Арсенал" оторвется и что "Арсенал" почти чемпион. Чепуха".



"На мой взгляд, важная вещь в том, что в пятницу против "Саутгемптона" они могут уйти в отрыв на семь очков. У них нет права на ошибку в этом матче, они не могут дрогнуть. Бесспорно, в их сердцах будет небольшое сомнение, но в этом нет нужды. Всегда было понятно, что в концовке сезона им не будет легко".



"Это марафон, в котором у тебя всегда бывают сложные моменты. У тебя бывают взлеты и падения, у тебя бывают травмы, у тебя бывают нереализованные пенальти, у тебя бывают невынужденные вратарские ошибки".



"Им просто нужно реабилитироваться в пятницу вечером, сосредоточиться на одном матче и оторваться на семь очков от "Манчестер Сити". Как бы мощно ни выглядел "Манчестер Сити", даже с двумя матчами в запасе и очной игрой против "Арсенала", семь очков отставания — это не самая приятная позиция в таблице".



"Воскресный результат воодушевит "Манчестер Сити" и позволит им почувствовать запах крови, но "Арсенал" просто должен оградить себя от этих мыслей и не смотреть газеты с социальными сетями, потому что там будут говорить, что "Сити" их настигает".



"Такие ситуации возникают всегда, и ты должен уметь с ними справляться. В тот год, когда "Блэкберн" выиграл лигу, опередив нас, был момент, когда казалось, что они споткнутся, но они вернулись в колею", — сообщил Невилл Sky Sports.