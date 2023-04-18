"Ньюкасл" готов побороться за Райса

"Ньюкасл" готов предпринять амбициозную попытку приобрести полузащитника "Вест Хэма" Деклана Райса.

По всей видимости, этот сезон станет последним для Райса в "Вест Хэме" — амбиции подталкивают Деклана к уходу из лондонского клуба.



Как сообщает talkSPORT, "Арсенал" остается главным претендентом на Райса, однако 24-летний игрок сборной Англии не достанется "канонирам" без борьбы.



Помимо "Арсенала" и бывшего клуба Райса "Челси", виды на Деклана также имеет "Ньюкасл", чей главный тренер Эдди Хау только на прошлой неделе пообещал фанатам своего клуба "элитные" приобретения.



Сдерживающим траты "Ньюкасла" фактором являются правила финансового фейр-плей, однако "сороки" определенно смогут позволить себе больше, если удержатся в топ-4 Премьер-Лиги и попадут в Лигу Чемпионов на будущий сезон.