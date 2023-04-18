Анонс матча "Челси" — "Реал"

Фрэнк Лэмпард и Карим Бензема Во вторник вечером "Челси" выйдет на ответный четвертьфинальный матч Лиги Чемпионов против "Реала", чтобы попытаться ликвидировать дефицит в два гола.

На прошлой неделе "Челси" проиграл в Мадриде со счетом 2:0, оформив свое второе из трех поражений при временном тренере Фрэнке Лэмпарде.

"Мы не там, где хотим быть. Это и так ясно. Но я думаю, слово "сломлены" — это чересчур. Наша позиция в лиге — это реальность, а также мы уступаем 2:0 в этом противостоянии. Нам нужно постараться, чтобы преодолеть это", — сообщил Лэмпард на пресс-конференции.

- "Челси" проиграл два из трех последних матчей против "Реала" в еврокубках (1 победа), оба — в четвертьфинале Лиги Чемпионов прошлого сезона.

- За два последних сезона "Челси" потерпел только одно домашнее поражение в Лиге Чемпионов — от "Реала" в апреле 2022 (7 побед, 1 ничья).

- "Челси" проходил дальше в пяти из семи последних случаев, когда проигрывал первую встречу двухматчевого противостояния в плей-офф Лиги Чемпионов на выезде.

- "Реал" проходил дальше в 18 из 19 случаев, выигрывая первую встречу двухматчевого противостояния в плей-офф Лиги Чемпионов с разницей в два или более гола.

- В 1/8 финала этого розыгрыша Лиги Чемпионов "Челси" проиграл первый матч дортмундской "Боруссии". Совершить такой камбэк в первых двух первых раунда плей-офф Лиги Чемпионов удавалось только "Монако" в 2003/04 и "Роме" в 2017/18.

- "Реал" выиграл все пять последних матчей в плей-офф Лиги Чемпионов, и это повторение лучшей серии клуба. Все пять побед были одержаны против английских команд.

- Все 11 своих голов в Лиге Чемпионов нападающий "Реала" Карим Бензема забил против английских команд.

- Нападающий "Реала" Винисиус поучаствовал в 20 голах (10+10) в своих 20 последних матчах в Лиге Чемпионов.



В первой встрече "Челси" потерял защитника Калиду Кулибали на несколько недель с травмой задней поверхности бедра. Тиаго Силва и Нголо Канте под вопросов, пропустив поражение от "Брайтона" на выходных. Бенуа Бадиашиле, Нони Мадуэке, Пьер-Эмерик Обамеянг и Давид Датро Фофана на Лигу Чемпионов не заявлены.

Лига Чемпионов. 1/4 финала. Ответный матч
"Челси" (Англия) — "Реал "(Испания). Первый матч — 0:2
Лондон. Стадион "Стэмфорд Бридж". 22:00 Онлайн-трансляция Прогноз


Метки анонс матча, Лига Чемпионов, Реал, Челси

Автор mihajlo   

Дата 18.04.2023 09:00

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Последние комментарии:




  1. true-manc 18.04.2023 10:16 # true-manc
    реал с форой 0
    наполи милан тотал м 3.5

    согласны

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  2. true-manc 18.04.2023 10:14 # true-manc
    интрига только в том с каким счетом проиграют пенисы увы

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  3. ian 18.04.2023 10:14 # ian
    Ливерпуль вернулся? Жаль из ЛЧ выбыли, так бы щас забрали этот трофей

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  4. felix-the-cat 18.04.2023 10:00 # felix-the-cat
    Членси будет обоссан как всегда

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  5. fowler9 18.04.2023 09:30 # fowler9
    К-мон Челси! К-мон красиво!
    За пенсоколбасное братство!!

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  6. mata-hazard 18.04.2023 09:25 # mata-hazard
    Narcot хвалиться мамке своей.
    - Ма! Я был в России и москалям за Крым отомстил!
    - Да ты шо сынка! Как?
    - Я им на Красной площади насрал!
    - И шо, тебя не арестовали?
    - Да не. Я аккуратно. В штаны.

    (ответить)

  7. moneycity 18.04.2023 09:20 # moneycity
    Болельщики какульси весь день будут сочинять разные варианты событий матча, при которых победу одержат хозяева, а в итоге сразу все разбегутся после первого гола Реала.

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  8. alexomck 18.04.2023 09:10 # alexomck
    Лидс Юнайтед 3:0 Челси
    Брайтон 4:1 Челси
    Манчестер Сити 4:0 Челси

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  9. ruchinski 18.04.2023 09:03 # ruchinski
    Сколько голов забьет "Челси" в этом матче?
    0-3
    4-9
    10+

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