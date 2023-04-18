Анонс матча "Челси" — "Реал"
Во вторник вечером "Челси" выйдет на ответный четвертьфинальный матч Лиги Чемпионов против "Реала", чтобы попытаться ликвидировать дефицит в два гола.
На прошлой неделе "Челси" проиграл в Мадриде со счетом 2:0, оформив свое второе из трех поражений при временном тренере Фрэнке Лэмпарде.
"Мы не там, где хотим быть. Это и так ясно. Но я думаю, слово "сломлены" — это чересчур. Наша позиция в лиге — это реальность, а также мы уступаем 2:0 в этом противостоянии. Нам нужно постараться, чтобы преодолеть это", — сообщил Лэмпард на пресс-конференции.
- "Челси" проиграл два из трех последних матчей против "Реала" в еврокубках (1 победа), оба — в четвертьфинале Лиги Чемпионов прошлого сезона.
- За два последних сезона "Челси" потерпел только одно домашнее поражение в Лиге Чемпионов — от "Реала" в апреле 2022 (7 побед, 1 ничья).
- "Челси" проходил дальше в пяти из семи последних случаев, когда проигрывал первую встречу двухматчевого противостояния в плей-офф Лиги Чемпионов на выезде.
- "Реал" проходил дальше в 18 из 19 случаев, выигрывая первую встречу двухматчевого противостояния в плей-офф Лиги Чемпионов с разницей в два или более гола.
- В 1/8 финала этого розыгрыша Лиги Чемпионов "Челси" проиграл первый матч дортмундской "Боруссии". Совершить такой камбэк в первых двух первых раунда плей-офф Лиги Чемпионов удавалось только "Монако" в 2003/04 и "Роме" в 2017/18.
- "Реал" выиграл все пять последних матчей в плей-офф Лиги Чемпионов, и это повторение лучшей серии клуба. Все пять побед были одержаны против английских команд.
- Все 11 своих голов в Лиге Чемпионов нападающий "Реала" Карим Бензема забил против английских команд.
- Нападающий "Реала" Винисиус поучаствовал в 20 голах (10+10) в своих 20 последних матчах в Лиге Чемпионов.
В первой встрече "Челси" потерял защитника Калиду Кулибали на несколько недель с травмой задней поверхности бедра. Тиаго Силва и Нголо Канте под вопросов, пропустив поражение от "Брайтона" на выходных. Бенуа Бадиашиле, Нони Мадуэке, Пьер-Эмерик Обамеянг и Давид Датро Фофана на Лигу Чемпионов не заявлены.
Лига Чемпионов. 1/4 финала. Ответный матч
"Челси" (Англия) — "Реал "(Испания). Первый матч — 0:2
Лондон. Стадион "Стэмфорд Бридж". 22:00 Онлайн-трансляция Прогноз
18.04.2023 09:00
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Последние комментарии:
реал с форой 0
наполи милан тотал м 3.5
согласны
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интрига только в том с каким счетом проиграют пенисы увы
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Ливерпуль вернулся? Жаль из ЛЧ выбыли, так бы щас забрали этот трофей
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Членси будет обоссан как всегда
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К-мон Челси! К-мон красиво!
За пенсоколбасное братство!!
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Narcot хвалиться мамке своей.
- Ма! Я был в России и москалям за Крым отомстил!
- Да ты шо сынка! Как?
- Я им на Красной площади насрал!
- И шо, тебя не арестовали?
- Да не. Я аккуратно. В штаны.
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Болельщики какульси весь день будут сочинять разные варианты событий матча, при которых победу одержат хозяева, а в итоге сразу все разбегутся после первого гола Реала.
(ответить)
Лидс Юнайтед 3:0 Челси
Брайтон 4:1 Челси
Манчестер Сити 4:0 Челси
(ответить)
Сколько голов забьет "Челси" в этом матче?
0-3
4-9
10+
(ответить)
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