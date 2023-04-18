Анонс матча "Челси" — "Реал"

Во вторник вечером "Челси" выйдет на ответный четвертьфинальный матч Лиги Чемпионов против "Реала", чтобы попытаться ликвидировать дефицит в два гола.

На прошлой неделе "Челси" проиграл в Мадриде со счетом 2:0, оформив свое второе из трех поражений при временном тренере Фрэнке Лэмпарде.



"Мы не там, где хотим быть. Это и так ясно. Но я думаю, слово "сломлены" — это чересчур. Наша позиция в лиге — это реальность, а также мы уступаем 2:0 в этом противостоянии. Нам нужно постараться, чтобы преодолеть это", — сообщил Лэмпард на пресс-конференции.



- "Челси" проиграл два из трех последних матчей против "Реала" в еврокубках (1 победа), оба — в четвертьфинале Лиги Чемпионов прошлого сезона.



- За два последних сезона "Челси" потерпел только одно домашнее поражение в Лиге Чемпионов — от "Реала" в апреле 2022 (7 побед, 1 ничья).



- "Челси" проходил дальше в пяти из семи последних случаев, когда проигрывал первую встречу двухматчевого противостояния в плей-офф Лиги Чемпионов на выезде.



- "Реал" проходил дальше в 18 из 19 случаев, выигрывая первую встречу двухматчевого противостояния в плей-офф Лиги Чемпионов с разницей в два или более гола.



- В 1/8 финала этого розыгрыша Лиги Чемпионов "Челси" проиграл первый матч дортмундской "Боруссии". Совершить такой камбэк в первых двух первых раунда плей-офф Лиги Чемпионов удавалось только "Монако" в 2003/04 и "Роме" в 2017/18.



- "Реал" выиграл все пять последних матчей в плей-офф Лиги Чемпионов, и это повторение лучшей серии клуба. Все пять побед были одержаны против английских команд.



- Все 11 своих голов в Лиге Чемпионов нападающий "Реала" Карим Бензема забил против английских команд.



- Нападающий "Реала" Винисиус поучаствовал в 20 голах (10+10) в своих 20 последних матчах в Лиге Чемпионов.







В первой встрече "Челси" потерял защитника Калиду Кулибали на несколько недель с травмой задней поверхности бедра. Тиаго Силва и Нголо Канте под вопросов, пропустив поражение от "Брайтона" на выходных. Бенуа Бадиашиле, Нони Мадуэке, Пьер-Эмерик Обамеянг и Давид Датро Фофана на Лигу Чемпионов не заявлены.



Лига Чемпионов. 1/4 финала. Ответный матч

"Челси" (Англия) — "Реал "(Испания). Первый матч — 0:2

Лондон. Стадион "Стэмфорд Бридж". 22:00 Онлайн-трансляция Прогноз