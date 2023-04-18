Анчелотти предупредил "Реал" насчет самоуспокоенности против "Челси"

Главный тренер "Реала" Карло Анчелотти заявил, что "Челси" рассматривает ответную встречу с его командой как возможность спасти свой сезон.

У "Челси" уже нет более важного матча, чем ответная четвертьфинальная встреча Лиги Чемпионов с "Реалом" во вторник вечером.



И хотя "Реал" уверенно выиграл первую встречу со счетом 2:0 на прошлой неделе, Анчелотти предупреждает, что самоуспокоенность совершенно недопустима.



"Это сложный момент для "Челси". Думаю, завтрашний матч может стать отличной возможностью для них преобразить свою ситуацию. Мы осознаем это, мы учитываем это. Мы постараемся сыграть в свой лучший футбол".



"Мы в порядке. Мы мотивированы, как и всегда. Все матчи на данной стадии являются важными. Мы должны провести очень сильный матч. Остается 90 минут, и в такого рода соревновании случиться может всякое. Мы будем готовы сыграть в свой лучший футбол".



"Мы не думаем, что это будет легко. Мы думаем наоборот. Я хорошо знаю это соревнование. И я знаю, что может случиться в футболе".



"В прошлом году мы думали, что ответная встреча с "Челси" будет самым сложным матчем, хотя у нас было преимущество (после победы "Реала" 1:3 на "Стэмфорд Бридж"). Затем случилось то, что случилось. Завтра мы хотим страдать меньше", — цитирует Анчелотти Evening Standard.