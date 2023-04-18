"Арсенал" предложил новый контракт Нелсону

"Арсенал" предложил новый контракт Рису Нелсону, но это едва ли предотвратит уход вингера из клуба.

Еще в прошлом месяце появилась информация, что "Арсенал" начал переговоры о продлении истекающего в конце этого сезона контракта Нелсона.



Как сообщает Daily Mail, сейчас на руках у Риса уже есть предложение о новой сделке с зарплатой, увеличенной до 35,000 фунтов в неделю.



Однако Нелсона не устраивают не только предложенные условия, но и ограниченная роль в команде Микеля Артеты — в этом сезоне 23-летний англичанин отметился только пятью появлениями на замену в рамках Премьер-Лиги.



В данный момент уход Нелсона из "Арсенала" выглядит наиболее вероятным сценарием, и за ситуацией вокруг Риса внимательно наблюдают "Астон Вилла", "Фулхэм", "Вест Хэм", "Брайтон", а также "Милан".



Добавим, в этих пяти появлениях на замену в Премьер-Лиге Нелсон суммарно сыграл 108 минут, при этом забив три гола и отдав две результативные передачи.