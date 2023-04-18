Клопп: "Наш лучший матч в сезоне"

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп назвал победу 1:6 над "Лидсом" лучшим матчем своей команды в этом сезоне.

В понедельник вечером "Ливерпуль" одержал яркую победу в гостях у аутсайдера Премьер-Лиги. "Красные" забили свои первые два гола двумя первыми ударами в створ, а дальше уже не имели особых проблем.



Клопп остался очень доволен показанным футболом и тем, как его команда играла, даже когда счет был комфортным.



"Думаю, это был лучший матч, что мы сыграли в этом сезоне, во всех отношениях".



"Думаю, мы заставили соперника совершить много ошибок, но это был действительно хороший матч, а наши голы и контрпрессинг были сенсационны. Это лучший матч за долгое время".



"Момент, которым я насладился больше всего, случился на 92-й минуте. Счет уже был 6:1, мы теряем мяч, и четверо наших игроков бросаются прессинговать".



"С точки зрения контрпрессинга это определенно был лучший матч, что мы сыграли в этом сезоне. С точки зрения комбинационного футбола — наверное, тоже", — цитирует Клоппа Evening Standard.