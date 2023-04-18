"Ливерпуль" уничтожил "Лидс"

Мохамед Салах "Ливерпуль" одержал свою первую победу в пяти последних матчах Премьер-Лиги, уничтожив на выезде "Лидс" со счетом 1:6.

Впервые с января в стартовом составе "белых" вышел нападающий Родриго. Он и Расмус Кристенсен заменили Патрика Бэмфорда и Люка Эйлинга.

Стартовый состав "красных" не изменился относительно 2:2 с "Арсеналом", но Луис Диас был назван среди запасных.

Первое слово в матче сказали хозяева "Элланд Роуд". Это Родриго пробивал головой после подачи со штрафного, однако голкипер гостей Алиссон сыграл надежно.

"Лидс" и дальше играл очень дерзко и при этом не допускал ошибок в обороне. У "Ливерпуля" впереди ничего не получалось.

Тем не менее, первый же момент "красных" обернулся голом. Это случилось на 35-й минуте, когда Трент Александер-Арнольд с правого края штрафной прострелил к дальней штанге, а там Коди Гакпо просто подставил свою ногу — 0:1.

Практически сразу гости забили второй гол, вновь проведя быструю контратаку. Диогу Жота протащил мяч вперед, отдал вперед на Мохамеда Салаха, а тот нанес удар в касание с левого края штрафной, поразив ближний угол ворот — 0:2.

Второй тайм начался с того, что Ибраима Конате просто подарил мяч Луису Синистерре, а тот ворвался в штрафную и подсек снаряд перед Алиссоном — 1:2.

Правда, радость трибун "Элланд Роуд" была недолгой, потому что на 52-й минуте Кертис Джонс сделал передачу вперед на рывок Жоты, а Диогу, опередив голкипера, нанес обводящий удар с границы штрафной — 1:3.

На 60-й минуте "Ливерпуль" результативно разыграл штрафной, однако гол Салаха не был засчитан из-за обнаруженного системой VAR офсайда.

Впрочем, прошло еще четыре минуты, и разрыв в счете все-таки стал крупным. Гакпо принял мяч в штрафной после передачи с левого фланга, передал его правее на Салаха, а тот вторым касанием поразил цель — 1:4.

"Красные" не переставали атаковать, и на 73-й минуте отпраздновали очередное взятие ворот. После прострела с фланга Жота с границы штрафной площади пробил с касанием штанги — 1:5.

Уже на последней минуте основного времени Александер-Арнольд из глубины поля отправил появившегося на замену Дарвина Нуньнеса один на один — 1:6.

В начале матча "Лидс" смотрелся даже предпочтительнее, но затем пропустил два нелепейших гола. Ошибка Конате сразу после перерыва вроде бы вернула "белым" надежду, однако "Ливерпуль" быстро исправился и оформил убедительную победу.

"Лидс" — "Ливерпуль". Отчет о матче


Метки Ливерпуль, Лидс, обзор матча, Премьер-Лига

Автор mihajlo   

Дата 18.04.2023 00:00

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Последние комментарии:




  1. narcot 18.04.2023 01:12 # narcot
    Типичная арсосальская падаль



    Озил решил податься в политику. Он станет кандидатом от правящей партии в парламент Турции

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  2. superglor 18.04.2023 00:47 # superglor
    Я считаю эту портовую команду нужно срочно немедленно дисквалифицировать! Лидс Юнайтед - благородный клуб, который борется со всякими пригородными шалавами и носит футболки королевского белого цвета, взятые у Реал Мадрида.

    И эта портовая шваль, которая не выиграла ни одного из последних пяти матчей, раздвинув жoпу всем кому не лень, посмела забить 6 мячей благородной команде, усложнив ей борьбу за сохранение прописки в АПЛ?

    Немедленно дисквалифицировать и снять очки за подтасовку результатов!

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  3. brown-ale 18.04.2023 00:20 # brown-ale
    Трент в полузащите? Неужели я увидел это своими глазами?!

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  4. gerrard08 18.04.2023 00:13 # gerrard08
    До 30 мин был абсолютно конченый ватокат, затем норм что забили двушку и лидс поплыл. Бесит конечно что когда ведешь в +3 залетает все, а когда пздц нужен гол вся xyйня мира не дает мячу пересечь линию ворот. Но норм. Всегда все были хороши, Джонс тоже тряхнул стариной, надеюсь за это его возьмут в аренду в апл на следующий сезон. Юнва. Едем дальше.

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  5. fiezzo 18.04.2023 00:08 # fiezzo
    Россия
    Путин
    Ливерпуль
    Только победы!
    Полный газ, братья!

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  6. thegodfather 18.04.2023 00:03 # thegodfather
    Запоминайте базу
    ЛУЗЕРКА это ГАКПО
    АСЕНОЛЬ это ССАКА

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  7. sausage 18.04.2023 00:03 # sausage
    Даже кризисный Ливерпуль разрывает АПЛочку и жопы всяким тру-манкам и прочей пенсо нечисти. Видно, кстати, как сильно сказалось на атакующем потенциале команды отсутствие Жоты и Диаса. Жота вышел, набрал форму и жжёт, как раньше. Ещё бы Диас не подкачал и не улетел обратно в больничку, всё-таки травма серьёзная была. Ну и наконец Клопп решил поэкспериментировать с Трентом. Сегодня смещался в центр и играл по существу пз. Раздавал, как боженька, никакие Тиаги не нужны. На Нуньеса вообще конфетку выдал.

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  8. electric 18.04.2023 00:02 # electric
    КНЯЗИ!!!

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  9. mansoor 18.04.2023 00:02 # mansoor
    Неужели никто так и не понял что он тот бокс ту бокс которого ждали долго. В центр поля его надо. В опорной полузащите.

    Источник: http://fapl.ru/posts/99813/?c=1#c7762375

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  10. suddenly 18.04.2023 00:02 # suddenly
    Следующий матч по традиции сольют.

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