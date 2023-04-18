"Ливерпуль" уничтожил "Лидс"
"Ливерпуль" одержал свою первую победу в пяти последних матчах Премьер-Лиги, уничтожив на выезде "Лидс" со счетом 1:6.
Впервые с января в стартовом составе "белых" вышел нападающий Родриго. Он и Расмус Кристенсен заменили Патрика Бэмфорда и Люка Эйлинга.
Стартовый состав "красных" не изменился относительно 2:2 с "Арсеналом", но Луис Диас был назван среди запасных.
Первое слово в матче сказали хозяева "Элланд Роуд". Это Родриго пробивал головой после подачи со штрафного, однако голкипер гостей Алиссон сыграл надежно.
"Лидс" и дальше играл очень дерзко и при этом не допускал ошибок в обороне. У "Ливерпуля" впереди ничего не получалось.
Тем не менее, первый же момент "красных" обернулся голом. Это случилось на 35-й минуте, когда Трент Александер-Арнольд с правого края штрафной прострелил к дальней штанге, а там Коди Гакпо просто подставил свою ногу — 0:1.
Практически сразу гости забили второй гол, вновь проведя быструю контратаку. Диогу Жота протащил мяч вперед, отдал вперед на Мохамеда Салаха, а тот нанес удар в касание с левого края штрафной, поразив ближний угол ворот — 0:2.
Второй тайм начался с того, что Ибраима Конате просто подарил мяч Луису Синистерре, а тот ворвался в штрафную и подсек снаряд перед Алиссоном — 1:2.
Правда, радость трибун "Элланд Роуд" была недолгой, потому что на 52-й минуте Кертис Джонс сделал передачу вперед на рывок Жоты, а Диогу, опередив голкипера, нанес обводящий удар с границы штрафной — 1:3.
На 60-й минуте "Ливерпуль" результативно разыграл штрафной, однако гол Салаха не был засчитан из-за обнаруженного системой VAR офсайда.
Впрочем, прошло еще четыре минуты, и разрыв в счете все-таки стал крупным. Гакпо принял мяч в штрафной после передачи с левого фланга, передал его правее на Салаха, а тот вторым касанием поразил цель — 1:4.
"Красные" не переставали атаковать, и на 73-й минуте отпраздновали очередное взятие ворот. После прострела с фланга Жота с границы штрафной площади пробил с касанием штанги — 1:5.
Уже на последней минуте основного времени Александер-Арнольд из глубины поля отправил появившегося на замену Дарвина Нуньнеса один на один — 1:6.
В начале матча "Лидс" смотрелся даже предпочтительнее, но затем пропустил два нелепейших гола. Ошибка Конате сразу после перерыва вроде бы вернула "белым" надежду, однако "Ливерпуль" быстро исправился и оформил убедительную победу.
"Лидс" — "Ливерпуль". Отчет о матче
18.04.2023 00:00
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Последние комментарии:
Типичная арсосальская падаль
Озил решил податься в политику. Он станет кандидатом от правящей партии в парламент Турции
(ответить)
Я считаю эту портовую команду нужно срочно немедленно дисквалифицировать! Лидс Юнайтед - благородный клуб, который борется со всякими пригородными шалавами и носит футболки королевского белого цвета, взятые у Реал Мадрида.
И эта портовая шваль, которая не выиграла ни одного из последних пяти матчей, раздвинув жoпу всем кому не лень, посмела забить 6 мячей благородной команде, усложнив ей борьбу за сохранение прописки в АПЛ?
Немедленно дисквалифицировать и снять очки за подтасовку результатов!
(ответить)
Трент в полузащите? Неужели я увидел это своими глазами?!
(ответить)
До 30 мин был абсолютно конченый ватокат, затем норм что забили двушку и лидс поплыл. Бесит конечно что когда ведешь в +3 залетает все, а когда пздц нужен гол вся xyйня мира не дает мячу пересечь линию ворот. Но норм. Всегда все были хороши, Джонс тоже тряхнул стариной, надеюсь за это его возьмут в аренду в апл на следующий сезон. Юнва. Едем дальше.
(ответить)
Россия
Путин
Ливерпуль
Только победы!
Полный газ, братья!
(ответить)
Запоминайте базу
ЛУЗЕРКА это ГАКПО
АСЕНОЛЬ это ССАКА
(ответить)
Даже кризисный Ливерпуль разрывает АПЛочку и жопы всяким тру-манкам и прочей пенсо нечисти. Видно, кстати, как сильно сказалось на атакующем потенциале команды отсутствие Жоты и Диаса. Жота вышел, набрал форму и жжёт, как раньше. Ещё бы Диас не подкачал и не улетел обратно в больничку, всё-таки травма серьёзная была. Ну и наконец Клопп решил поэкспериментировать с Трентом. Сегодня смещался в центр и играл по существу пз. Раздавал, как боженька, никакие Тиаги не нужны. На Нуньеса вообще конфетку выдал.
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КНЯЗИ!!!
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Неужели никто так и не понял что он тот бокс ту бокс которого ждали долго. В центр поля его надо. В опорной полузащите.
Источник: http://fapl.ru/posts/99813/?c=1#c7762375
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Следующий матч по традиции сольют.
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