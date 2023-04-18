"Ливерпуль" уничтожил "Лидс"

"Ливерпуль" одержал свою первую победу в пяти последних матчах Премьер-Лиги, уничтожив на выезде "Лидс" со счетом 1:6.

Впервые с января в стартовом составе "белых" вышел нападающий Родриго. Он и Расмус Кристенсен заменили Патрика Бэмфорда и Люка Эйлинга.



Стартовый состав "красных" не изменился относительно 2:2 с "Арсеналом", но Луис Диас был назван среди запасных.



Первое слово в матче сказали хозяева "Элланд Роуд". Это Родриго пробивал головой после подачи со штрафного, однако голкипер гостей Алиссон сыграл надежно.



"Лидс" и дальше играл очень дерзко и при этом не допускал ошибок в обороне. У "Ливерпуля" впереди ничего не получалось.



Тем не менее, первый же момент "красных" обернулся голом. Это случилось на 35-й минуте, когда Трент Александер-Арнольд с правого края штрафной прострелил к дальней штанге, а там Коди Гакпо просто подставил свою ногу — 0:1.



Практически сразу гости забили второй гол, вновь проведя быструю контратаку. Диогу Жота протащил мяч вперед, отдал вперед на Мохамеда Салаха, а тот нанес удар в касание с левого края штрафной, поразив ближний угол ворот — 0:2.



Второй тайм начался с того, что Ибраима Конате просто подарил мяч Луису Синистерре, а тот ворвался в штрафную и подсек снаряд перед Алиссоном — 1:2.



Правда, радость трибун "Элланд Роуд" была недолгой, потому что на 52-й минуте Кертис Джонс сделал передачу вперед на рывок Жоты, а Диогу, опередив голкипера, нанес обводящий удар с границы штрафной — 1:3.



На 60-й минуте "Ливерпуль" результативно разыграл штрафной, однако гол Салаха не был засчитан из-за обнаруженного системой VAR офсайда.



Впрочем, прошло еще четыре минуты, и разрыв в счете все-таки стал крупным. Гакпо принял мяч в штрафной после передачи с левого фланга, передал его правее на Салаха, а тот вторым касанием поразил цель — 1:4.



"Красные" не переставали атаковать, и на 73-й минуте отпраздновали очередное взятие ворот. После прострела с фланга Жота с границы штрафной площади пробил с касанием штанги — 1:5.



Уже на последней минуте основного времени Александер-Арнольд из глубины поля отправил появившегося на замену Дарвина Нуньнеса один на один — 1:6.



В начале матча "Лидс" смотрелся даже предпочтительнее, но затем пропустил два нелепейших гола. Ошибка Конате сразу после перерыва вроде бы вернула "белым" надежду, однако "Ливерпуль" быстро исправился и оформил убедительную победу.



"Лидс" — "Ливерпуль". Отчет о матче