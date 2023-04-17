"Челси" обратился к "Баварии" насчет компенсации за Нагельсманна

"Челси" установил контакт с "Баварией" насчет бывшего главного тренера мюнхенцев Юлиана Нагельсманна.

На прошлой неделе Нагельсманн, считающийся фаворитом на роль следующего постоянного наставника "Челси", прошел собеседование в лондонском клубе.



А сейчас, как сообщает Sky Sports, юристы "Челси" обратились к своим коллегам из "Баварии" насчет условий, на которых может быть доступен Нагельсманн.



И хотя Нагельсманн был уволен из "Баварии" еще в прошлом месяце, Юлиан по-прежнему связан контрактом с грандом Бундеслиги.



"Челси" хочет знать, как дорого клубу может стоить назначение 35-летнего немца, если соответствующее решение будет принято.



Козырем "Челси" в переговорах с "Баварией" может стать встречный интерес мюнхенцев к тренеру "синих" Энтони Бэрри, которого жаждет заполучить в свой штаб Томас Тухель.