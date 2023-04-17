"Челси" обратился к "Баварии" насчет компенсации за Нагельсманна
"Челси" установил контакт с "Баварией" насчет бывшего главного тренера мюнхенцев Юлиана Нагельсманна.
На прошлой неделе Нагельсманн, считающийся фаворитом на роль следующего постоянного наставника "Челси", прошел собеседование в лондонском клубе.
А сейчас, как сообщает Sky Sports, юристы "Челси" обратились к своим коллегам из "Баварии" насчет условий, на которых может быть доступен Нагельсманн.
И хотя Нагельсманн был уволен из "Баварии" еще в прошлом месяце, Юлиан по-прежнему связан контрактом с грандом Бундеслиги.
"Челси" хочет знать, как дорого клубу может стоить назначение 35-летнего немца, если соответствующее решение будет принято.
Козырем "Челси" в переговорах с "Баварией" может стать встречный интерес мюнхенцев к тренеру "синих" Энтони Бэрри, которого жаждет заполучить в свой штаб Томас Тухель.
17.04.2023 23:00
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