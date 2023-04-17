"Тоттенхэм" вступает в борьбу за Луиса Энрике

"Тоттенхэм" планирует составить конкуренцию "Челси" в борьбе за бывшего главного тренера "Барселоны" и сборной Испании Луиса Энрике.

Ранее в апреле Энрике побывал в Лондоне и, по слухам, произвел сильное впечатление на боссов "Челси", однако "синие" все равно сразу не решились отдать ему работу, предпочтя назначить временного тренера на остаток сезона.



При этом Энрике остается одним из двух фаворитов — наравне с экс-главным тренером "Баварии" Юлианом Нагельсманн — на роль следующего постоянного наставника "Челси".



Однако теперь "Челси", вероятно, будет сложнее заполучить Энрике, потому что в борьбу за Луиса вступает "Тоттенхэм".



Как утверждает The Telegraph, пока неясно, является ли Энрике целью номер один "Тоттенхэма", однако "шпоры" проявляют серьезный интерес к Луису и надеются уже на этой неделе провести с ним собеседование.



52-летний испанец полон желания попробовать себя в Премьер-Лиги и специально для этого брал уроки английского в последние месяцы.