У Лэмпарда "нет проблем" с тем, что Бели посещает раздевалку "Челси"

Тренер "Челси" Фрэнк Лэмпард заявил, что не имеет ничего против посещений владельцем клуба Тоддом Бели раздевалки команды после матча.

После домашнего поражения 1:2 от "Брайтона" в минувший уикенд Бели, по слухам, провел целый час в раздевалке "Челси", устроив разбор полетов.



На пресс-конференции перед битвой с "Реалом" в Лиге Чемпионов голкипер "синих" Кепа Аррисабалага проговорился, что это происходит после "каждого матча", но Лэмпард готов с этим мириться.



"Мне комфортно из-за этого".



"Нашего прежнего владельца критиковали за то, что он не посещает раздевалку и не находится рядом — и это не всегда было правдой, если честно. Когда владелец крупно вложился в команду и хочет помогать, то пытаться оказывать влияние — это его прерогатива".



"Помню, во времена, когда я сам был игроком, владельцы посещали раздевалки. Впервые это случилось со мной именно в "Челси", хотя ранее здесь подобного никогда не происходило. Помню, я был очень рад от того, что можешь дотронуться до них, "дать пять", послушать их и почувствовать их. Я не думаю, что это плохо влияет на идентичность клуба и то, чего ты хочешь достичь".



"У меня нет проблем насчет этого. У меня есть свои вещи, которые я хочу говорить после матча. Если владелец хочет с позитивным настроем поговорить с игроками, тогда он становится частью процесса".



"Как Кепа и сказал, это может быть очень обычной вещью в современном футболе. Вообще-то, это показывает страсть, а это мне нравится", — цитирует Лэмпарда Sky Sports.