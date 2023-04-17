У Лэмпарда "нет проблем" с тем, что Бели посещает раздевалку "Челси"
Тренер "Челси" Фрэнк Лэмпард заявил, что не имеет ничего против посещений владельцем клуба Тоддом Бели раздевалки команды после матча.
После домашнего поражения 1:2 от "Брайтона" в минувший уикенд Бели, по слухам, провел целый час в раздевалке "Челси", устроив разбор полетов.
На пресс-конференции перед битвой с "Реалом" в Лиге Чемпионов голкипер "синих" Кепа Аррисабалага проговорился, что это происходит после "каждого матча", но Лэмпард готов с этим мириться.
"Мне комфортно из-за этого".
"Нашего прежнего владельца критиковали за то, что он не посещает раздевалку и не находится рядом — и это не всегда было правдой, если честно. Когда владелец крупно вложился в команду и хочет помогать, то пытаться оказывать влияние — это его прерогатива".
"Помню, во времена, когда я сам был игроком, владельцы посещали раздевалки. Впервые это случилось со мной именно в "Челси", хотя ранее здесь подобного никогда не происходило. Помню, я был очень рад от того, что можешь дотронуться до них, "дать пять", послушать их и почувствовать их. Я не думаю, что это плохо влияет на идентичность клуба и то, чего ты хочешь достичь".
"У меня нет проблем насчет этого. У меня есть свои вещи, которые я хочу говорить после матча. Если владелец хочет с позитивным настроем поговорить с игроками, тогда он становится частью процесса".
"Как Кепа и сказал, это может быть очень обычной вещью в современном футболе. Вообще-то, это показывает страсть, а это мне нравится", — цитирует Лэмпарда Sky Sports.
17.04.2023 21:00
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