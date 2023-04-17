"Челси" не будет избавляться от Лэмпарда раньше времени

Фрэнк Лэмпард "Челси" не планирует избавляться от своего временного тренера Фрэнка Лэмпарда раньше окончания сезона.

После назначения Лэмпарда "Челси" потерпел три поражения подряд и забил лишь один гол в эти 270 минут.

Ухудшение игры "синих" после назначения Лэмпарда подтверждается и статистическими данными — например, суммарный показатель xG при Фрэнке составляет 2.33 (в среднем 0.78 за матч), тогда как в трех последних играх при Грэме Поттере он равнялся 6.1 (в среднем 1.39 за весь его период).

Если в ближайший вторник "Челси" не совершит чуда против "Реала" в Лиге Чемпионов, этот сезон будет фактически завершен для "синих", и необходимость в Лэмпарде, который прежде всего приглашался, чтобы встряхнуть команду, отпадет.

Несмотря на это, как утверждает Sky Sports, "Челси" исключает расставание с Лэмпардом раньше времени. Фрэнк в любом случае отработает отведенный ему отрезок.


Метки Лэмпард, тренеры, Челси

Автор mihajlo   

Дата 17.04.2023 20:00

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  1. acceptodessa 17.04.2023 20:04 # acceptodessa
    Да он еще даже не начинал. Если в этом сезоне получится, то в следующем точно премьершип.

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