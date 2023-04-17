"Челси" не будет избавляться от Лэмпарда раньше времени
"Челси" не планирует избавляться от своего временного тренера Фрэнка Лэмпарда раньше окончания сезона.
После назначения Лэмпарда "Челси" потерпел три поражения подряд и забил лишь один гол в эти 270 минут.
Ухудшение игры "синих" после назначения Лэмпарда подтверждается и статистическими данными — например, суммарный показатель xG при Фрэнке составляет 2.33 (в среднем 0.78 за матч), тогда как в трех последних играх при Грэме Поттере он равнялся 6.1 (в среднем 1.39 за весь его период).
Если в ближайший вторник "Челси" не совершит чуда против "Реала" в Лиге Чемпионов, этот сезон будет фактически завершен для "синих", и необходимость в Лэмпарде, который прежде всего приглашался, чтобы встряхнуть команду, отпадет.
Несмотря на это, как утверждает Sky Sports, "Челси" исключает расставание с Лэмпардом раньше времени. Фрэнк в любом случае отработает отведенный ему отрезок.
17.04.2023 20:00
Просмотров: 158
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме
Последние комментарии:
Да он еще даже не начинал. Если в этом сезоне получится, то в следующем точно премьершип.
(ответить)
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий