"Челси" не будет избавляться от Лэмпарда раньше времени

"Челси" не планирует избавляться от своего временного тренера Фрэнка Лэмпарда раньше окончания сезона.

После назначения Лэмпарда "Челси" потерпел три поражения подряд и забил лишь один гол в эти 270 минут.



Ухудшение игры "синих" после назначения Лэмпарда подтверждается и статистическими данными — например, суммарный показатель xG при Фрэнке составляет 2.33 (в среднем 0.78 за матч), тогда как в трех последних играх при Грэме Поттере он равнялся 6.1 (в среднем 1.39 за весь его период).



Если в ближайший вторник "Челси" не совершит чуда против "Реала" в Лиге Чемпионов, этот сезон будет фактически завершен для "синих", и необходимость в Лэмпарде, который прежде всего приглашался, чтобы встряхнуть команду, отпадет.



Несмотря на это, как утверждает Sky Sports, "Челси" исключает расставание с Лэмпардом раньше времени. Фрэнк в любом случае отработает отведенный ему отрезок.