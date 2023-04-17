"Юнайтед" лидирует в борьбе за Дисаси
"Манчестер Юнайтед" лидирует в борьбе за защитника "Монако" Акселя Дисаси.
Укрепление центра обороны является одним из приоритетов для "Юнайтед" на грядущее лето, особенно в свете неясных перспектив Харри Магуайра и Виктора Линделефа.
По информации Football Insider, на радаре у "Юнайтед" находится Дисаси, и в данный момент "красные дьяволы" опережают другие заинтересованные в Акселе клубы, включая "Челси" и "Манчестер Сити".
Дисаси проводит отличный сезон, по ходу которого скауты "Юнайтед" неоднократно просматривали 25-летнего француза, который также способен сыграть справа в обороне.
Добавим, в этом сезоне Дисаси провел 41 матч за "Монако", забив шесть голов и отдав четыре результативные передачи.
17.04.2023 19:00
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