"Юнайтед" лидирует в борьбе за Дисаси

"Манчестер Юнайтед" лидирует в борьбе за защитника "Монако" Акселя Дисаси.

Укрепление центра обороны является одним из приоритетов для "Юнайтед" на грядущее лето, особенно в свете неясных перспектив Харри Магуайра и Виктора Линделефа.



По информации Football Insider, на радаре у "Юнайтед" находится Дисаси, и в данный момент "красные дьяволы" опережают другие заинтересованные в Акселе клубы, включая "Челси" и "Манчестер Сити".



Дисаси проводит отличный сезон, по ходу которого скауты "Юнайтед" неоднократно просматривали 25-летнего француза, который также способен сыграть справа в обороне.



Добавим, в этом сезоне Дисаси провел 41 матч за "Монако", забив шесть голов и отдав четыре результативные передачи.