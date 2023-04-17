Джоэл и Аврам Глэйзеры планируют остаться в "Юнайтед"

Братья Джоэл и Аврам Глэйзеры уверены, что сохранят контроль над "Манчестер Юнайтед", ограничившись продажей доли своего клуба.

Как известно, в данный момент процесс продажи "Юнайтед" вступил в третий и заключительный раунд, однако в своем свежем материале ESPN утверждает, что Джоэл и Аврам все больше склоняются к тому, чтобы остаться.



План Джоэла и Аврам состоит в том, что от своих акций избавятся только их безразличные к "Юнайтед" сиблинги Кевин, Брайан, Эдвард и Дарси.



Так Джоэл и Аврам убьют двух зайцев одним выстрелом: привлекут новые инвестиции в "Юнайтед", но при этом сохранят контроль над клубом.



Двое братьев уверены, что в ближайшие 10 лет стоимость "Юнайтед" органическим образом вырастет вдвое и превысит 10 миллиардов фунтов.



Добавим, на фоне этой новости акции клуба с "Олд Траффорд" сегодня падают более чем на 10 процентов.