Джоэл и Аврам Глэйзеры планируют остаться в "Юнайтед"
Братья Джоэл и Аврам Глэйзеры уверены, что сохранят контроль над "Манчестер Юнайтед", ограничившись продажей доли своего клуба.
Как известно, в данный момент процесс продажи "Юнайтед" вступил в третий и заключительный раунд, однако в своем свежем материале ESPN утверждает, что Джоэл и Аврам все больше склоняются к тому, чтобы остаться.
План Джоэла и Аврам состоит в том, что от своих акций избавятся только их безразличные к "Юнайтед" сиблинги Кевин, Брайан, Эдвард и Дарси.
Так Джоэл и Аврам убьют двух зайцев одним выстрелом: привлекут новые инвестиции в "Юнайтед", но при этом сохранят контроль над клубом.
Двое братьев уверены, что в ближайшие 10 лет стоимость "Юнайтед" органическим образом вырастет вдвое и превысит 10 миллиардов фунтов.
Добавим, на фоне этой новости акции клуба с "Олд Траффорд" сегодня падают более чем на 10 процентов.
17.04.2023 18:00
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вот же уебки, ну тогда ещё 10 лет без АПЛ сидеть.
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