Беллингем предпочитает остаться в Дортмунде
Полузащитник сборной Англии Джуд Беллингем готов продлить свое пребывание в дортмундской "Боруссии" еще на один сезон.
На прошлой неделе стало известно, что "Ливерпуль" принял решение не покупать Беллингема грядущим летом ввиду чрезвычайной дороговизны Джуда.
Данная новость была встречена болельщиками "Ливерпуля" с глубоким разочарованием, потому что "красные" много месяцев считались фаворитом в борьбе за 19-летнего англичанина.
Однако тот факт, что Беллингем не перейдет в "Ливерпуль", еще не означает, что Беллингем непременно отправится в другой клуб.
Несмотря на интерес со стороны "Манчестер Сити", "Манчестер Юнайтед", "Реала" и ПСЖ, Беллингем склоняется к тому, чтобы не уходить из Дортмунда грядущим летом, сообщает The Times.
Беллингем счастлив в "Боруссии", где ему уже довелось примерить капитанскую повязку, и готов отложить вопрос насчет своего будущего на 2024 год. Возможно, к тому времени у "Ливерпуля" снова появятся деньги на покупку Джуда.
17.04.2023 16:00
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В итоге перейдёт в Челси и выиграет АПЛ + ЛЧ.
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Через год сдаст и никому не нужен станет
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>>Возможно, к тому времени у "Ливерпуля" снова появятся деньги на покупку Джуда.
Что значит снова? Они что ли были?
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