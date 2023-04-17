Беллингем предпочитает остаться в Дортмунде

Джуд Беллингем Полузащитник сборной Англии Джуд Беллингем готов продлить свое пребывание в дортмундской "Боруссии" еще на один сезон.

На прошлой неделе стало известно, что "Ливерпуль" принял решение не покупать Беллингема грядущим летом ввиду чрезвычайной дороговизны Джуда.

Данная новость была встречена болельщиками "Ливерпуля" с глубоким разочарованием, потому что "красные" много месяцев считались фаворитом в борьбе за 19-летнего англичанина.

Однако тот факт, что Беллингем не перейдет в "Ливерпуль", еще не означает, что Беллингем непременно отправится в другой клуб.

Несмотря на интерес со стороны "Манчестер Сити", "Манчестер Юнайтед", "Реала" и ПСЖ, Беллингем склоняется к тому, чтобы не уходить из Дортмунда грядущим летом, сообщает The Times.

Беллингем счастлив в "Боруссии", где ему уже довелось примерить капитанскую повязку, и готов отложить вопрос насчет своего будущего на 2024 год. Возможно, к тому времени у "Ливерпуля" снова появятся деньги на покупку Джуда.


Метки Беллингем, Боруссия

Автор mihajlo   

Дата 17.04.2023 16:00

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  1. shakur 17.04.2023 16:46 # shakur
    В итоге перейдёт в Челси и выиграет АПЛ + ЛЧ.

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  2. silverhand32544 17.04.2023 16:17 # silverhand32544
    Через год сдаст и никому не нужен станет

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  3. suddenly 17.04.2023 16:08 # suddenly
    >>Возможно, к тому времени у "Ливерпуля" снова появятся деньги на покупку Джуда.

    Что значит снова? Они что ли были?

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