Невилл призвал МЮ проявить "упорство" в отношении Антони

Эксперт Sky Sports Гари Невилл считает, что "Манчестер Юнайтед" должен проявить "упорство" в отношении вингера Антони.

Антони до сих пор не вышел на стабильный уровень игры после своего трансфера из "Аякса" за 86 миллионов фунтов прошлым летом.



Антони регулярно критикуют за пижонство и за то, что он передерживает мяч, однако после победы 0:2 над "Ноттингем Форест" Невилл призвал "Юнайтед" продолжать оттачивать игру 23-летнего бразильца.



"Временами он выглядит разочаровывающим образом, но с такого рода игроками тебе просто нужно упорство".



"Они будут это делать, потому что они потратили много денег на него. Если он сможет обрести стабильность в своей игре и в принятии решений возле чужих ворот, действуя чуть более изысканно, он станет чертовски хорошим игроком".



"В первом тайме он вызывал разочарование, но во втором он забил гол, отдал результативную передачу, нанес пару ударов рядом со штангой. Он опасен и всегда хочет принимать мяч".



"Кому-нибудь опытному из раздевалки нужно просто поговорить с ним и убедиться, что он будет расставаться с мячом в правильное время и видеть партнера, который находится в лучшей позиции, чем он", — сообщил Невилл Sky Sports.