777 Partners обсуждает покупку "Эвертона"

Американская инвестиционная фирма 777 Partners ведет переговоры о покупке "Эвертона".

Базирующаяся в Майами 777 Partners уже имеет солидный опыт инвестиций в футбол. В портфолио фирмы значатся такие клубы, как "Герта", "Дженоа", "Васко да Гаса", льежский "Стандарт", "Ред Стар" и "Мельбурн Виктори".



Как сообщает The Athletic, 777 Partners имеет "серьезный интерес" к "Эвертону" и недавно провела встречу с владельцем мерсисайдского клуба Фархадом Мошири.



Но перед тем, как 777 Partners решится инвестировать в "Эвертон", должны проясниться два важных обстоятельства: дивизион, в котором "ириски" будут выступать в следующем сезоне, а также санкции со стороны Премьер-Лиги за нарушения правил финансового фейр-плей.



Добавим, 777 Partners — не единственная сторона, заинтересованная в покупке "Эвертона" или доли в нем. Мошири контактирует с рядом других инвесторов, включая еще одну американскую фирму в лице MSP Sports Capital.