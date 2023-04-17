МЮ не собирается обращаться к Филу Джонсу

"Манчестер Юнайтед" не рассматривает вариант обращения к защитнику Филу Джонссу из-за кризиса травм в линии обороны.

Напомним, в матче Лиги Европы против "Севильи" в прошлый четверг "Юнайтед" потерял Лисандро Мартинеса с травмой стопы до конца сезона, тогда как Рафаэль Варан пропустит несколько недель.



Также проблемы со здоровьем имеются у Тирелла Маласиа и Люка Шоу, которые не смогли сыграть против "Ноттингем Форест" накануне.



Ситуация усугубляется тем, что капитан "красных дьяволов" Харри Магуайр пропускает полуфинал Кубка Англии против "Брайтона" в воскресенье из-за дисквалификации.



Несмотря это, на "Уэмбли" главный тренер "Юнайтед" Эрик Тен Хаг не собирается обращаться к услугам 31-летнего Джонса, чей контракт истекает в конце этого сезона.



Джонс, который не заявлен на Премьер-Лигу, вновь испытывает проблемы со здоровьем и не может полноценно тренироваться весь сезон, сообщает The Athletic.