Каскарино считает, что "Челси" стал только хуже после увольнения Поттера

Бывший нападающий "Челси" Тони Каскарино заявил, что после увольнения Грэма Поттера "синие" стали играть только хуже.

С момента назначения Фрэнка Лэмпарда временным тренером "Челси" успел потерпеть поражения от "Вулверхэмптона", "Реала" и "Брайтона".



Очевидно, эти изменения не помогли "Челси" взбодриться, и Каскарино опасается, что Лэмпард просто слаб как тренер.



"Я бы сказал, что их команда стала хуже, чем при Грэме Поттере, если судить по увиденному мной в этих трех матчах".



"Так что они только откатились относительно того, что было в конце периода Грэма Поттера".



"Я ни в чем не виню Фрэнка — я понимаю, что он столкнулся с проблемами, а в клубе творится беспорядок".



"Он является легендой клуба благодаря своим достижениям на футбольном поле в качестве игрока. Но знаете насчет чего я переживаю больше всего? Представим, что на его месте был бы Моуриньо".



"Я помню, как посещал на матчи при Моуриньо и думал: "Я не заметил этого, это был умный ход с его стороны". Ты видел тренера, который проявляет свои лучшие качества и свои способности. В случае с Фрэнком я этого не вижу".



"Про Фрэнка ты не думаешь: "У него все схвачено, он сделал замены в правильный момент, правильно определился с крайними защитниками". Игра двух вингбеков против "Брайтона" была катастрофой", — сообщил Каскарино talkSPORT.