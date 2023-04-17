Тен Хаг: "Мы облажались в четверг"

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Эрик Тен Хаг призвал свою команду переключиться на Лигу Европы и реабилитироваться за упущенную победу против "Севильи".

Переиграв "Ноттингем Форест" со счетом 0:2 в воскресенье, теперь "Юнайтед" может вновь сосредоточиться на Лиге Европы, где в прошлый четверг "красные дьяволы" из-за двух поздних автоголов упустили победу над "Севильей".



В преддверии ответного выезда в Испанию Тен Хаг потребовал от своей команды сделать урок над ошибками и добыть путевку в полуфинал.



"Мы движемся матч за матчем, поэтому сегодня мы совершили один шаг в Премьер-Лиге, и теперь нам нужно сосредоточиться на следующем матче. Нам нужно снова проявить себя".



"Мы облажались в четверг, поэтому мы знаем, что теперь нам нужно реабилитироваться. Мы совершили ошибки, которые нельзя совершать, поэтому теперь нам нужно отправиться в Севилью, чтобы проявить себя и одержать победу там", — цитирует Тен Хага talkSPORT.