Лэмпард разговаривает с игроками вместо тренировок

Наставник "Челси" Фрэнк Лэмпард заявил, что физическая форма его команды является недостаточной.

После своего возвращения в "Челси" Лэмпард потерпел три поражения подряд и сейчас готовится к ответному четвертьфинальному матчу Лиги Чемпионов против "Реала".



Как признается Лэмпард, его тренировки в основном сводятся к индивидуальным и командным встречам. По словам Фрэнка, его игроки слишком уставшие для серьезной физической нагрузки.



"В данный момент, это в основном разговоры и собрания, нежели занятия на тренировочном поле. Практически все, что мы делаем на тренировочном поле, мы делаем в режиме пешехода и с низкой интенсивностью из-за усталости в ногах".



"В основном это индивидуальные разговоры с игроками. Думаю, по возможности команде нужно поработать над своей физической формой. Думаю, это важно для нас, потому что на этом уровне ты должен выкладываться до предела, а мы этого не делаем прямо сейчас".



"Не имеет значения, как так сложилось, но с этим нужно разобраться", — цитирует Лэмпарда Evening Standard.