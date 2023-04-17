31-й тур Премьер-Лиги. Анонс матча понедельника
В понедельник, 17 апреля, поединком "Лидса" и "Ливерпуля" завершится 31-й тур Премьер-Лиги. Предлагаем вашему вниманию анонс этого матча.
ЛИДС — ЛИВЕРПУЛЬ 22:00 Онлайн-трансляция Прогноз
После 30 первых матчей прошлого сезона "Лидс" имел идентичные показатели: семь побед, восемь ничьих и 15 поражений. В семи поединках чемпионата при Хави Грасии "белые" выиграли трижды — и четырежды в 23 предыдущих.
"Ливерпуль" не знает побед уже пять матчей кряду во всех соревнованиях, и это повторение худшей серии клуба при Юргене Клоппе. Только 30% своих очков в этом сезоне Премьер-Лиги "красные" набрали на выезде, и это худший показатель в дивизионе после "Ноттингем Форест" (22%).
"Ливерпуль" не проигрывал "Лидсу" на протяжении 12 встреч, прервав эту серию поражением 1:2 на "Энфилде" в октябре. "Красные" ни разу не уступили в пяти последних выездах на "Энфилд" в рамках чемпионата.
Нападающий Луис Диас залечил свое колено и готов сыграть за "Ливерпуль" впервые с октября. Алиссон и Ибраима Конате пропустили пару дней тренировок, но оба уже в порядке.
Защитник "Лидса" Макс Вебер под вопросом из-за проблем с задней поверхностью бедра. Стюарт Даллас и Тайлер Адамс точно не сыграют.
17.04.2023 08:00
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КНЯЗИ!!!
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Известный российский певец Филипп Киркоров заявил о готовности отравиться в зону специальной военной операции (СВО).
Так он ответил сбежавшему из страны юмористу Максиму Галкину *. Напомним, недавно шоумен на одном из своих выступлений пошутил над Киркоровым, заявив, что, если «Филипп в прозрачных колготках появится на фронте, то перемирие на несколько дней обеспечено».
Певец сразу не стал комментировал реплику юмориста. Однако накануне сказал, что готов последовать совету Галкина.
«Ради сохранения мира, если надо, то пойду в колготках на передовую.
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кстати не заметили как поутихли разговоры про нарушения ФФП и возможные наказания бензоколонкой? а ведь там из наказаний были: выдворение в пердив из АПЛ, снятие большого количества очков, лишение всех титулов. ДА-да-да вы все правильно поняли, снова бабло, снова коррупция, и снова это помойка выходит сухой из воды.
Вот поэтому все элитные клубы хотят перейти в Суперлигу. У всех есть глаза и башка на плечах. Все хотят чистой бухгалтерии и равных условий. Единственные кто против СЛ - это как раз таки сити и псж)) подозриииительно...
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Все пытаются понять, что то размышляют, что то выискивают, НО...
Всё очень просто на самом деле. Летом придёт новый тренер, очередной уже за год, 4-ый или 5-ый...можно легко сбиться со счёта. (Кто то там говорил Абрамович нетерпеливый или принимает поспешные решения, увольняет рано, не по делу, а оказалось даже немного наоборот). Так вот, придёт новый тренер, и можно предположить что большая часть футболистов которые выходят сегодня на поле будут проданы по нескольким причинам:
1. Проблемные контракты с истекающим периодом в 1 год (Маунт например) - который не желает получить травму какую нибудь шальную на 3-5 месяцев которые автоматически вычеркнут его из списка трансферов многих клубов.
2. Эшелон игроков которые не могут попасть в такт уже не один сезон: это фактически Зиеш, Пулишич, Лофтус-Чик и скорее всего к ним присоединится скоро Кулибали.
3. Игроки которые оказались в списке "лучше бы продать": это в первую очередь Лукаку, Аубамеянг, возможно даже Менди который сезон не играл, хотя по факту не получал какой то страшной травмы.
4. Игроки арендованные: Фелиш и Закария, которые очень вряд ли будут куплены, по меньшей мере за такие суммы которые хотят их клубы. Закария по факту ничем не лучше Галлахера, поэтому отпадает всякий смысл. Фелиш со своей реализацией не лучше Хаверца, или Маунта или с кем еще хотите можете проводить параллель.
На фоне всего этого, глупо ждать что вышедшие на поле Кулибали, Пулишич, Закария и многие другие будут добывать для Челси победы. Большую часть игроков которых я перечислил не будет в Челси уже через 2-3 месяца.
Это было ошибкой, зимой покупать огромное количество игроков. Остальные игроки поняли, что им осталось в клубе не более полу года, вот и перестали играть, а собственно зачем? Могут травму получить, запросто. Вот и думают, пусть Бадиашиле с Мудриком рвут на себе майки и добывают победы. А это не просто сделать, когда приезжаешь в АПЛ даже из Италии Испании и Германии, не говоря уже про Францию и тем более Украину. Каким бы талантливым не был игрок, ему всё равно нужно время, которое по факту им не дали. Не дали в основном старые игроки, относительно старые. Во многом это тоже заранее заведомо ошибочные трансферы были, это знали все кроме Боули.
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Лабазан саламалекум! я наверное не выскочу сегодня на улицу. чутка тишину хочу поймать жи ес. залечь на дно. какая то глобальная суета намечается, какойто шухер. тебе тоже советую брат, спрятаться пока жи ес на лет 20 где то вот так спрячься. из хаты вообще не выходи. престо жесткую тишину поймай жи ес. я тебе говорю этот мир на грани.
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