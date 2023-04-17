31-й тур Премьер-Лиги. Анонс матча понедельника

В понедельник, 17 апреля, поединком "Лидса" и "Ливерпуля" завершится 31-й тур Премьер-Лиги. Предлагаем вашему вниманию анонс этого матча.

ЛИДС — ЛИВЕРПУЛЬ 22:00 Онлайн-трансляция Прогноз



После 30 первых матчей прошлого сезона "Лидс" имел идентичные показатели: семь побед, восемь ничьих и 15 поражений. В семи поединках чемпионата при Хави Грасии "белые" выиграли трижды — и четырежды в 23 предыдущих.



"Ливерпуль" не знает побед уже пять матчей кряду во всех соревнованиях, и это повторение худшей серии клуба при Юргене Клоппе. Только 30% своих очков в этом сезоне Премьер-Лиги "красные" набрали на выезде, и это худший показатель в дивизионе после "Ноттингем Форест" (22%).



"Ливерпуль" не проигрывал "Лидсу" на протяжении 12 встреч, прервав эту серию поражением 1:2 на "Энфилде" в октябре. "Красные" ни разу не уступили в пяти последних выездах на "Энфилд" в рамках чемпионата.



Нападающий Луис Диас залечил свое колено и готов сыграть за "Ливерпуль" впервые с октября. Алиссон и Ибраима Конате пропустили пару дней тренировок, но оба уже в порядке.



Защитник "Лидса" Макс Вебер под вопросом из-за проблем с задней поверхностью бедра. Стюарт Даллас и Тайлер Адамс точно не сыграют.