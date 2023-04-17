Тен Хаг: "Антони определенно прогрессирует"
Рулевой "Манчестер Юнайтед" Эрик Тен Хаг отметил прогресс вингера Антони.
В воскресенье Антони стал главным героем победного для "Юнайтед" матча Премьер-Лиги против "Ноттингем Форест" (0:2), открыв счет и затем создав гол для Диогу Далота.
У Тен Хага по-прежнему есть некоторые замечания насчет игры Антони, однако Эрик чувствует, что 23-летний бразилец прибавляет от матча к матчу.
"Нам нужно больше бомбардиров, и я рад за Антони. Он забил гол, отдал результативную передачу".
"Он не лучшим образом начал матч. Думаю, пару раз в атаке он должен был сделать передачу назад Эриксену. Но затем он освоился в игре и стал последовательно угрожать сопернику".
"Он определенно прогрессирует. Против "Эвертона" он создал много моментов и совершил много промахов, поэтому я рад за него, что сегодня он забил", — сообщил Тен Хаг Sky Sports.
17.04.2023 07:00
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дожили блин, игрок за 80 лямов - "прогрессирует".
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