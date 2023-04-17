Тен Хаг: "Антони определенно прогрессирует"

Рулевой "Манчестер Юнайтед" Эрик Тен Хаг отметил прогресс вингера Антони.

В воскресенье Антони стал главным героем победного для "Юнайтед" матча Премьер-Лиги против "Ноттингем Форест" (0:2), открыв счет и затем создав гол для Диогу Далота.



У Тен Хага по-прежнему есть некоторые замечания насчет игры Антони, однако Эрик чувствует, что 23-летний бразилец прибавляет от матча к матчу.



"Нам нужно больше бомбардиров, и я рад за Антони. Он забил гол, отдал результативную передачу".



"Он не лучшим образом начал матч. Думаю, пару раз в атаке он должен был сделать передачу назад Эриксену. Но затем он освоился в игре и стал последовательно угрожать сопернику".



"Он определенно прогрессирует. Против "Эвертона" он создал много моментов и совершил много промахов, поэтому я рад за него, что сегодня он забил", — сообщил Тен Хаг Sky Sports.