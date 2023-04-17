Эдегор: "Мы начали делать много глупых вещей с мячом"

Капитан "Арсенала" Мартин Эдегор попытался объяснить упущенную победу против "Вест Хэма" (2:2).

Забив два быстрых гола, затем "Арсенал" позволил своему сопернику вернуться в игру. По словам Эдегора, это произошло, когда "Вест Хэм" был "практически мертв".



Такой провал, напоминающий упущенную "канонирами" победу против "Ливерпуля" в предыдущий уикенд, Мартин связывает с тем, что его команда внезапно перестала играть в свой футбол.



"Во многом это похоже на прошлую неделю. Поначалу мы играли действительно хорошо, контролировали все, и игра была такой, как мы хотели. Затем мы перестали делать это".



"Мы позволили соперникам изменить игру, как они хотели. Мы дали им надежду, когда они были практически мертвы. Это наша вина".



"Мы начали делать много глупых вещей с мячом, позволяя им играть в длинный заброс мяча. Было много подач и угловых, и мы позволили им использовать свои сильные качества".



"Мы должны сделать так, чтобы это не стало проблемой. Самое важное — это следующий матч", — цитирует Эдегора Sky Sports.