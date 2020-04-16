Тен Хаг подтвердил потерю Забитцера

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Эрик Тен Хаг прокомментировал потерю с травмой полузащитника Марселя Забитцера.

Забитцер должен был выйти в стартовом составе "Юнайтед" на матч Премьер-Лиги против "Ноттингем Форест" в воскресенье, однако в последний момент Тен Хаг был вынужден отдать место Марселя Кристиану Эриксену.



После победы со счетом 0:2 Тен Хаг призвал дождаться вердикта докторов насчет арендованного у "Баварии" игрока, одновременно выразив обеспокоенность резко возросшим количеством травм.



"Забитцер ушел с разминки, он что-то почувствовал".



"Мы решили не рисковать. Завтра мы поймем, в чем дело. Но когда у тебя есть Эриксен на скамейке, это определенно не такая уж большая беда".



"На прошлой неделе у меня было девять защитников топ-уровня, теперь в строю осталось только четыре".



"Нам нужны все наши игроки. Мы по-прежнему выступаем в трех соревнованиях, и нам нужны все игроки, чтобы выставлять команду топ-уровня".



"Отсутствие Маласиа? У него и так болело колено на протяжении недели. Было бы неправильно выпускать его в старте", — сообщил Тен Хаг BBC.