Тен Хаг считает, что МЮ должен был побеждать крупнее в Ноттингеме

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Эрик Тен Хаг считает, что его команда должна была побеждать "Ноттингем Форест" крупнее.

В воскресенье "Юнайтед" отпраздновал победу 0:2 в гостях у аутсайдера Премьер-Лиги, однако Тен Хагу не понравилось, что свой второй гол "красные дьяволы" забили только за 15 минут до конца.



"Солидная игра. Полностью заслуженная победа. Моя единственная критика сегодня заключается в том, что счет должен был быть крупнее. Он должен был быть 3:0 или 4:0. Мы упустили много моментов".



"Ты хочешь забить и прикончить игру пораньше. Это всегда важно. В больших матчах ты не создаешь много моментов, поэтому ты должен их использовать", — сообщил Тен Хаг Sky Sports.