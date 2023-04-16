Артета уверен, что Сака отреагирует на промах с пенальти

Наставник "Арсенала" Микель Артета поддержал своего вингера Букайо Сака после нереализованного пенальти против "Вест Хэма".

Реализовав четыре попытки из четырех ранее в этом сезоне Премьер-Лиги, в воскресенье против "Вест Хэма" Сака пробил с 11-метровой отметки мимо.



Промах Сака сильно осложнил игру для "Арсенала", который в итоге остался без победы (2:2), однако Артета уверен, что Букайо реабилитируется.



"Как отреагирует Сака? Так же, как должна отреагировать вся команда, потому что это была возможность сделать счет 3:1, после чего ты должен побеждать в матче — возможно, даже еще крупнее".



"Так что все нужно учитывать в контексте. Если ты готов брать ответственность при исполнении пенальти, ты должен быть готов к тому, что можешь промахнуться".



"В определенный момент ты промахнешься. Так бывает. Ты должен уметь затем отреагировать на это".



"Если ты не умеешь этого, тогда ты можешь быть пенальтистом. Букайо это уже делал и будет делать снова".



"Если бы мне нужно было выбрать одного игрока, чтобы исполнить пенальти, я бы снова выбрал его. В данном случае он промахнулся, и это футбол", — цитирует Артету Evening Standard.