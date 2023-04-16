"Юнайтед" одержал победу в гостях у "Форест"

Антони Воспользовавшись осечками конкурентов, "Манчестер Юнайтед" победил на выезде "Ноттингем Форест" со счетом 0:2 и вышел на чистое третье место в Премьер-Лиге.

Наставник "лесников" Стив Купер отреагировал на поражение от "Астон Виллы", внедрив в стартовый состав Скотта Маккенну, Ренана Лоди, Ремо Фройлера и Тайво Авоньи.

По сравнению с матчем Лиги Европы против "Севильи" "красные дьяволы" недосчитались Лисандро Мартинеса и Рафаэля Варана. Вместо них и Тирелла Маласиа вышли Харри Магуайр, Виктор Линделеф и Диогу Далот. Уже на разминке проблемы со здоровьем возникли у Марселя Забитцера, вместо которого появился Кристиан Эриксен.

В начале матча "Юнайтед" заметно больше владел мячом и пару раз напряг голкипера соперника Кейлора Наваса. Однако "Форест" пытался огрызаться, делая упор на Магуайра как на слабое звено в чужой обороне.

У ворот Давида Де Хеа временами тоже было жарко — как, например, на 25-й минуте, когда мяч от Маккенны попал в штангу.

Хозяева практически выравняли игру, но на 32-й минуте пропустили. Антони добил мяч в пустые ворота после отраженного Навасом удара Антони Мартиаля с левого края штрафной — 0:1.

В концовке тайма у "лесников" был реальный шанс отыграться. Далот просто выкатил мяч под удар Авоньи в штрафной, но Тайво выстрелил в небеса.

Во втором тайме "Юнайтед" принялся искать второй гол, но Навас был против этого, переведя удар Бруну Фернандеша в перекладину и отразив выстрел Антони.

Благодаря Навасу разница в счете оставалась минимальной, и у "Форест" теплилась надежда. Но на 76-й минуте интрига умерла. Антони сделал передачу в центр штрафной на рывок туда Далота, который обработал мяч и затем пробил — 0:2.

До первого гола команды играли почти на равных, однако после перерыва "Юнайтед" выглядел гораздо лучше — "Форест" держался только благодаря спасениям Кейлора Наваса, но в итоге и этого оказалось недостаточно.

"Ноттингем Форест" — "Манчестер Юнайтед". Отчет о матче


Метки Манчестер Юнайтед, Ноттингем Форест, обзор матча, Премьер-Лига

Автор mihajlo   

Дата 16.04.2023 20:25

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Последние комментарии:




  1. narcot 16.04.2023 21:05 # narcot
    Оруууууу



    Russia Sent 70-Year-old T-55 Tanks To Ukraine Without Even Upgrading Them

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  2. takernotagiver 16.04.2023 21:01 # takernotagiver
    01.04.2023 21:41 #
    thegodfather

    итак пошаговая инструкция императорам :
    1) нагнуть лузерку на мосту, чисто принцип
    2) пройти реал на классе, уверенно и спокойно
    3) нагнуть арсик наших сучек на эмирейтс и лишить их титула. ЛОНДОН СИНИЙ БЫЛ ЕСТЬ И БУДЕТ. ТОЧКА НАХУЙ!
    4) на изи оформить ЛЧ.

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  3. takernotagiver 16.04.2023 20:59 # takernotagiver
    23.10.2022 20:34 #
    thegodfather

    c такой игрой канешно вангую 4-ку в конце сезона : челси ман сити мю ньюкасл

    уж слишком хороши сороки

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  4. takernotagiver 16.04.2023 20:58 # takernotagiver
    Артурик, зря ты это начал)
    _________________________
    24.03.2023 01:03 #
    thegodfather

    если вы и правда думаете, что в этом жизни что-то бывает просто так, то вы просто тупо ошибаетесь, братишки.
    уже понятно на 99.9, что челси и бавария выходят в полуфинал...это уготовано небесами, это сценирий из фильма, как угодно, но к этому будут прикованы все взгляды, тухель версус боэли в прямом эфире, это драка столетия, братишки, за выход в финал лч.

    можете скринить, пока я вам разрешаю еще, скоро будете у меня автографы просить

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  5. superperez101 16.04.2023 20:58 # superperez101
    арсик все равно молодцы, даже если не удастся выиграть чемпионат
    да, слабость колбасы и челси здесь сыграла огромную роль, но и артета все-таки молодец
    другое дело челси, потрачено больше полумиллиарда, две отставки и чистка персонала, а стало только хуже
    и самое главное нет никакой цели, никакого плана развития
    что остается фанатам кроме как хаять другие, более успешные клубы, да еще и с меньшими тратами
    да ничего
    только завидовать

    (ответить)

  6. sausage 16.04.2023 20:51 # sausage
    Мудрик: «У нас сейчас тяжелый период, однако все может измениться. Мы не сдаемся и продолжаем двигаться вперед. Хотим побеждать, но пока все складывается не так просто"

    Декоративный хохол Челси готовит контрнаступление, не иначе.

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  7. sausage 16.04.2023 20:48 # sausage
    Вообще смешно, как болельщики какой-то хуеты с 11-го места без каких-либо перспектив пытаются хейтить фанов главного претендента на чемпионство. Просто ор.

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  8. sausage 16.04.2023 20:45 # sausage
    Кстати норм так пенсов с небес на землю, вернее в выгребную яму, спустили, после того, как они почувствовали себя нихуя себе фанатами "топ" клуба.

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  9. thegodfather 16.04.2023 20:45 # thegodfather
    09.04.2023 20:43 # удалить
    thegodfather

    запоминайте базу

    ЛУзерка это ГАКПО
    Арсеноль это ССАКА

    Источник: http://fapl.ru/posts/99682/?c=1



    не благодарите, братишки. БАЗА

    (ответить)

  10. thegodfather 16.04.2023 20:44 # thegodfather
    09.04.2023 21:06 #
    jirrort

    Чморсенал - клуб опущенных хуесосов. Двух мнений быть не может.

    Источник: http://fapl.ru/posts/99682/?c=1


    еще одна БАЗА, братишки.

    (ответить)

  11. thegodfather 16.04.2023 20:43 # thegodfather
    09.04.2023 21:00 #
    gameboy

    Придется ебать Сити на Эмптихад, что поделать, чемпионы не ищут лёгких путей!
    (ответить)

    09.04.2023 21:01 # удалить
    thegodfather

    далбаеб, арсеноль отпетушит что вест хем, что саут
    пока арсеноль поедет на эмптихад, ты уже под шконочкой будешь, малютка))))))))
    (ответить)

    09.04.2023 21:04 #
    gameboy

    Держи марку

    Источник: http://fapl.ru/posts/99682/?c=1




    ВЫДАЛ БАЗУ..
    КСтати а где этот далбаебик гейбой?

    (ответить)

  12. sausage 16.04.2023 20:43 # sausage
    Наркот и астер - два дебила, два дебила - это сила. Если нет своих мозгов, копипасть чужие мысли - это их кредо.

    (ответить)

  13. thegodfather 16.04.2023 20:38 # thegodfather
    не тот Артёмка, братишки(

    16.04.2023 18:18 #
    ar7em

    как же приятно читать нытье и скулеж гейгунеров и покерят.
    если бы вы все вели себя адекватно в течение сезона, то вас было бы даже жалко.
    а т.к. вы мрази просто ебучие, которые впервые за 19 лет почувствовали себя нихуя себе фанатами "топ" клуба, то сосите хуй.

    Источник: http://fapl.ru/posts/99819/?c=1#c7762671

    (ответить)

  14. thegodfather 16.04.2023 20:32 # thegodfather
    16.04.2023 18:07 #
    easports

    В последних двух матчах мы лицезрели максимум это команды в ментальном плане, это все что можно было выжать из этого полтора состава. Артета отработал сезон на 5, твердое второе место при монструозном Сити и место в ЛЧ очень крутой результат.

    Дальше слово за руководством, он просил Мудрика - не купили, он просил Кайседо - не купили, ладно, получилось удачно их заменить, но это латание дыр по большому счету. Для следующего шага нужны приобретения, звездные игроки. Джака не молодеет, Парти не молодеет.

    Нужно прощаться с Холдингом, Нельсоном, Нкетией и возможно Смитровом. По Пепе тоже вопрос.

    Теперь гоночное напряжение думаю спало у всех, пусть докатают сезон в удовольствие, парни молодцы, молодые еще, но хорошо затащили сезон. В целом задача выполнена.

    Источник: http://fapl.ru/posts/99819/?c=1#c7762665


    АРТЁМКА БАЗУ выдал

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  15. mancunia-planet 16.04.2023 20:31 # mancunia-planet
    Ветка обоссывания членососа насрота, как обычно
    Дайте ему мочи, он пить хочет.

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  16. narcot 16.04.2023 20:29 # narcot
    Кееееееек




    Кризисный скам полурезервом побеждает в гостях, праймовый арсосал хапает вялого в родном городе оруууу

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  17. narcot 16.04.2023 20:28 # narcot
    Старый, сити без трофеев закончит?))




    16.04.2023 18:46 #
    sausage

    Пруф давай, пиздабол
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    16.04.2023 18:48 #
    sausage

    А что, что-то взяли уже?
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    Источник: http://fapl.ru/posts/99819/?c=1#c7762666

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