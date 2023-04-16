"Юнайтед" одержал победу в гостях у "Форест"
Воспользовавшись осечками конкурентов, "Манчестер Юнайтед" победил на выезде "Ноттингем Форест" со счетом 0:2 и вышел на чистое третье место в Премьер-Лиге.
Наставник "лесников" Стив Купер отреагировал на поражение от "Астон Виллы", внедрив в стартовый состав Скотта Маккенну, Ренана Лоди, Ремо Фройлера и Тайво Авоньи.
По сравнению с матчем Лиги Европы против "Севильи" "красные дьяволы" недосчитались Лисандро Мартинеса и Рафаэля Варана. Вместо них и Тирелла Маласиа вышли Харри Магуайр, Виктор Линделеф и Диогу Далот. Уже на разминке проблемы со здоровьем возникли у Марселя Забитцера, вместо которого появился Кристиан Эриксен.
В начале матча "Юнайтед" заметно больше владел мячом и пару раз напряг голкипера соперника Кейлора Наваса. Однако "Форест" пытался огрызаться, делая упор на Магуайра как на слабое звено в чужой обороне.
У ворот Давида Де Хеа временами тоже было жарко — как, например, на 25-й минуте, когда мяч от Маккенны попал в штангу.
Хозяева практически выравняли игру, но на 32-й минуте пропустили. Антони добил мяч в пустые ворота после отраженного Навасом удара Антони Мартиаля с левого края штрафной — 0:1.
В концовке тайма у "лесников" был реальный шанс отыграться. Далот просто выкатил мяч под удар Авоньи в штрафной, но Тайво выстрелил в небеса.
Во втором тайме "Юнайтед" принялся искать второй гол, но Навас был против этого, переведя удар Бруну Фернандеша в перекладину и отразив выстрел Антони.
Благодаря Навасу разница в счете оставалась минимальной, и у "Форест" теплилась надежда. Но на 76-й минуте интрига умерла. Антони сделал передачу в центр штрафной на рывок туда Далота, который обработал мяч и затем пробил — 0:2.
До первого гола команды играли почти на равных, однако после перерыва "Юнайтед" выглядел гораздо лучше — "Форест" держался только благодаря спасениям Кейлора Наваса, но в итоге и этого оказалось недостаточно.
"Ноттингем Форест" — "Манчестер Юнайтед". Отчет о матче
16.04.2023 20:25
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Последние комментарии:
Оруууууу
Russia Sent 70-Year-old T-55 Tanks To Ukraine Without Even Upgrading Them
(ответить)
01.04.2023 21:41 #
thegodfather
итак пошаговая инструкция императорам :
1) нагнуть лузерку на мосту, чисто принцип
2) пройти реал на классе, уверенно и спокойно
3) нагнуть арсик наших сучек на эмирейтс и лишить их титула. ЛОНДОН СИНИЙ БЫЛ ЕСТЬ И БУДЕТ. ТОЧКА НАХУЙ!
4) на изи оформить ЛЧ.
(ответить)
23.10.2022 20:34 #
thegodfather
c такой игрой канешно вангую 4-ку в конце сезона : челси ман сити мю ньюкасл
уж слишком хороши сороки
(ответить)
Артурик, зря ты это начал)
_________________________
24.03.2023 01:03 #
thegodfather
если вы и правда думаете, что в этом жизни что-то бывает просто так, то вы просто тупо ошибаетесь, братишки.
уже понятно на 99.9, что челси и бавария выходят в полуфинал...это уготовано небесами, это сценирий из фильма, как угодно, но к этому будут прикованы все взгляды, тухель версус боэли в прямом эфире, это драка столетия, братишки, за выход в финал лч.
можете скринить, пока я вам разрешаю еще, скоро будете у меня автографы просить
(ответить)
арсик все равно молодцы, даже если не удастся выиграть чемпионат
да, слабость колбасы и челси здесь сыграла огромную роль, но и артета все-таки молодец
другое дело челси, потрачено больше полумиллиарда, две отставки и чистка персонала, а стало только хуже
и самое главное нет никакой цели, никакого плана развития
что остается фанатам кроме как хаять другие, более успешные клубы, да еще и с меньшими тратами
да ничего
только завидовать
(ответить)
Мудрик: «У нас сейчас тяжелый период, однако все может измениться. Мы не сдаемся и продолжаем двигаться вперед. Хотим побеждать, но пока все складывается не так просто"
Декоративный хохол Челси готовит контрнаступление, не иначе.
(ответить)
Вообще смешно, как болельщики какой-то хуеты с 11-го места без каких-либо перспектив пытаются хейтить фанов главного претендента на чемпионство. Просто ор.
(ответить)
Кстати норм так пенсов с небес на землю, вернее в выгребную яму, спустили, после того, как они почувствовали себя нихуя себе фанатами "топ" клуба.
(ответить)
09.04.2023 20:43 # удалить
thegodfather
запоминайте базу
ЛУзерка это ГАКПО
Арсеноль это ССАКА
Источник: http://fapl.ru/posts/99682/?c=1
не благодарите, братишки. БАЗА
(ответить)
09.04.2023 21:06 #
jirrort
Чморсенал - клуб опущенных хуесосов. Двух мнений быть не может.
Источник: http://fapl.ru/posts/99682/?c=1
еще одна БАЗА, братишки.
(ответить)
09.04.2023 21:00 #
gameboy
Придется ебать Сити на Эмптихад, что поделать, чемпионы не ищут лёгких путей!
(ответить)
09.04.2023 21:01 # удалить
thegodfather
далбаеб, арсеноль отпетушит что вест хем, что саут
пока арсеноль поедет на эмптихад, ты уже под шконочкой будешь, малютка))))))))
(ответить)
09.04.2023 21:04 #
gameboy
Держи марку
Источник: http://fapl.ru/posts/99682/?c=1
ВЫДАЛ БАЗУ..
КСтати а где этот далбаебик гейбой?
(ответить)
Наркот и астер - два дебила, два дебила - это сила. Если нет своих мозгов, копипасть чужие мысли - это их кредо.
(ответить)
не тот Артёмка, братишки(
16.04.2023 18:18 #
ar7em
как же приятно читать нытье и скулеж гейгунеров и покерят.
если бы вы все вели себя адекватно в течение сезона, то вас было бы даже жалко.
а т.к. вы мрази просто ебучие, которые впервые за 19 лет почувствовали себя нихуя себе фанатами "топ" клуба, то сосите хуй.
Источник: http://fapl.ru/posts/99819/?c=1#c7762671
(ответить)
16.04.2023 18:07 #
easports
В последних двух матчах мы лицезрели максимум это команды в ментальном плане, это все что можно было выжать из этого полтора состава. Артета отработал сезон на 5, твердое второе место при монструозном Сити и место в ЛЧ очень крутой результат.
Дальше слово за руководством, он просил Мудрика - не купили, он просил Кайседо - не купили, ладно, получилось удачно их заменить, но это латание дыр по большому счету. Для следующего шага нужны приобретения, звездные игроки. Джака не молодеет, Парти не молодеет.
Нужно прощаться с Холдингом, Нельсоном, Нкетией и возможно Смитровом. По Пепе тоже вопрос.
Теперь гоночное напряжение думаю спало у всех, пусть докатают сезон в удовольствие, парни молодцы, молодые еще, но хорошо затащили сезон. В целом задача выполнена.
Источник: http://fapl.ru/posts/99819/?c=1#c7762665
АРТЁМКА БАЗУ выдал
(ответить)
Ветка обоссывания членососа насрота, как обычно
Дайте ему мочи, он пить хочет.
(ответить)
Кееееееек
Кризисный скам полурезервом побеждает в гостях, праймовый арсосал хапает вялого в родном городе оруууу
(ответить)
Старый, сити без трофеев закончит?))
16.04.2023 18:46 #
sausage
Пруф давай, пиздабол
(ответить)
16.04.2023 18:48 #
sausage
А что, что-то взяли уже?
(ответить)
Источник: http://fapl.ru/posts/99819/?c=1#c7762666
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