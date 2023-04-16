"Юнайтед" одержал победу в гостях у "Форест"

Воспользовавшись осечками конкурентов, "Манчестер Юнайтед" победил на выезде "Ноттингем Форест" со счетом 0:2 и вышел на чистое третье место в Премьер-Лиге.

Наставник "лесников" Стив Купер отреагировал на поражение от "Астон Виллы", внедрив в стартовый состав Скотта Маккенну, Ренана Лоди, Ремо Фройлера и Тайво Авоньи.



По сравнению с матчем Лиги Европы против "Севильи" "красные дьяволы" недосчитались Лисандро Мартинеса и Рафаэля Варана. Вместо них и Тирелла Маласиа вышли Харри Магуайр, Виктор Линделеф и Диогу Далот. Уже на разминке проблемы со здоровьем возникли у Марселя Забитцера, вместо которого появился Кристиан Эриксен.



В начале матча "Юнайтед" заметно больше владел мячом и пару раз напряг голкипера соперника Кейлора Наваса. Однако "Форест" пытался огрызаться, делая упор на Магуайра как на слабое звено в чужой обороне.



У ворот Давида Де Хеа временами тоже было жарко — как, например, на 25-й минуте, когда мяч от Маккенны попал в штангу.



Хозяева практически выравняли игру, но на 32-й минуте пропустили. Антони добил мяч в пустые ворота после отраженного Навасом удара Антони Мартиаля с левого края штрафной — 0:1.



В концовке тайма у "лесников" был реальный шанс отыграться. Далот просто выкатил мяч под удар Авоньи в штрафной, но Тайво выстрелил в небеса.



Во втором тайме "Юнайтед" принялся искать второй гол, но Навас был против этого, переведя удар Бруну Фернандеша в перекладину и отразив выстрел Антони.



Благодаря Навасу разница в счете оставалась минимальной, и у "Форест" теплилась надежда. Но на 76-й минуте интрига умерла. Антони сделал передачу в центр штрафной на рывок туда Далота, который обработал мяч и затем пробил — 0:2.



До первого гола команды играли почти на равных, однако после перерыва "Юнайтед" выглядел гораздо лучше — "Форест" держался только благодаря спасениям Кейлора Наваса, но в итоге и этого оказалось недостаточно.



"Ноттингем Форест" — "Манчестер Юнайтед". Отчет о матче