Артета: "Должны винить только себя"

Микель Артета Главный тренер "Арсенала" Микель Артета заявил, что его команда может винить только себя в упущенной победе против "Вест Хэма".

Дважды забив в течение 10 первых минут, "Арсенал", как казалось, одержит легкую победу в лондонском дерби.

Однако еще до перерыва "Вест Хэм" отыграл один гол, а во втором тайме сравнял счет, в результате чего "канониры" недосчитались двух важнейших очков, и это печалит Артету.

"Это очень расстраивает. Мы снова великолепно начали, повели в счете 2:0 и полностью контролировали игру. После такого мы должны винить только себя. Мы утратили это стремление идти в атаку. Вместо этого мы бесцельно держали мяч и дали им надежду".

"То, как мы подарили им пенальти, было ужасно. Далее нужно отдать должное сопернику. Они стали играть напористо, а мы не контролировали эти ситуации, и игра превратилась в американские горки: забросы, угловые, угловые, забросы, и мы так и не справились с этим".

"То, что мы делали во втором тайме, было недостаточно. Нам нужно было проявить стремление к третьему и четвертому голу, но я этого не наблюдал. Затем мы стали играть неряшливо и слишком часто терять мяч, позволяя сопернику контратаковать, и это сломало нашу игру", — цитирует Артету Evening Standard.


Метки Арсенал, Артета, Вест Хэм, Премьер-Лига

Автор mihajlo   

Дата 16.04.2023 20:00

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  1. tot35 16.04.2023 20:12 # tot35
    Нужна перезагрузка...

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  2. dautov 16.04.2023 20:10 # dautov
    Сака мертвый, ему отдых нужен, выпусти троссарда со старта, опять не угадал с составом

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