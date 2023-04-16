Артета: "Должны винить только себя"
Главный тренер "Арсенала" Микель Артета заявил, что его команда может винить только себя в упущенной победе против "Вест Хэма".
Дважды забив в течение 10 первых минут, "Арсенал", как казалось, одержит легкую победу в лондонском дерби.
Однако еще до перерыва "Вест Хэм" отыграл один гол, а во втором тайме сравнял счет, в результате чего "канониры" недосчитались двух важнейших очков, и это печалит Артету.
"Это очень расстраивает. Мы снова великолепно начали, повели в счете 2:0 и полностью контролировали игру. После такого мы должны винить только себя. Мы утратили это стремление идти в атаку. Вместо этого мы бесцельно держали мяч и дали им надежду".
"То, как мы подарили им пенальти, было ужасно. Далее нужно отдать должное сопернику. Они стали играть напористо, а мы не контролировали эти ситуации, и игра превратилась в американские горки: забросы, угловые, угловые, забросы, и мы так и не справились с этим".
"То, что мы делали во втором тайме, было недостаточно. Нам нужно было проявить стремление к третьему и четвертому голу, но я этого не наблюдал. Затем мы стали играть неряшливо и слишком часто терять мяч, позволяя сопернику контратаковать, и это сломало нашу игру", — цитирует Артету Evening Standard.
16.04.2023 20:00
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