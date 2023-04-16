"Челси" впервые встретился с Нагельсманном

Юлиан Нагельсманн "Челси" провел свою первую очную встречу с бывшим главным тренером "Баварии" Юлианом Нагельсманном.

Сразу после расставания с Грэмом Поттером в начале апреля Нагельманн был возведен медиа в статус фаворита на роль следующего постоянного наставника "Челси".

И вот в минувший четверг директора лондонского клуба Пол Уинстенли и Лоуренс Стюарт, наконец, встретились с 35-летним немцем с глазу на глаз, сообщает The Times.

Параллельно "Челси" продолжает рассматривать ряд других кандидатур, пока не определив наиболее предпочтительную.

Среди прочих кандидатов "синих" называются Луис Энрике, Маурисио Почеттино, Лучано Спаллетти, Рубен Аморим, Венсан Компани и португальский наставник "Палмейраса" Абель Феррейра.

Если "Челси" все же решит назначить Нагельсманна, то будет вынужден выплатить компенсацию "Баварии", с которой Юлиан формально по-прежнему связан контрактом.


Метки Нагельсманн, тренеры, Челси

Автор mihajlo   

Дата 16.04.2023 19:00

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  1. hammersmith 16.04.2023 19:22 # hammersmith
    контракт на 19 лет + отступные всем предыдущим клубам нагибальсмана по 50 лямов.

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  2. chelseaaaa 16.04.2023 19:13 # chelseaaaa
    Из всех специалистов наиболее подходит только Почеттино, к тому же есть опыт в АПЛ

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  3. acceptodessa 16.04.2023 19:04 # acceptodessa
    Он что специалист по возвращению с премьершипа???

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