"Челси" впервые встретился с Нагельсманном

"Челси" провел свою первую очную встречу с бывшим главным тренером "Баварии" Юлианом Нагельсманном.

Сразу после расставания с Грэмом Поттером в начале апреля Нагельманн был возведен медиа в статус фаворита на роль следующего постоянного наставника "Челси".



И вот в минувший четверг директора лондонского клуба Пол Уинстенли и Лоуренс Стюарт, наконец, встретились с 35-летним немцем с глазу на глаз, сообщает The Times.



Параллельно "Челси" продолжает рассматривать ряд других кандидатур, пока не определив наиболее предпочтительную.



Среди прочих кандидатов "синих" называются Луис Энрике, Маурисио Почеттино, Лучано Спаллетти, Рубен Аморим, Венсан Компани и португальский наставник "Палмейраса" Абель Феррейра.



Если "Челси" все же решит назначить Нагельсманна, то будет вынужден выплатить компенсацию "Баварии", с которой Юлиан формально по-прежнему связан контрактом.