Агбонлахор и О'Хара считают, что "Челси" не одержит ни одной победы в остатке сезона

Челси Бывшие игроки Премьер-Лиги Габриэль Агбонлахор и Джейми О'Хара считают, что "Челси" не выиграет ни одного матча в остатке этого сезона.

После назначения Фрэнка Лэмпарда временным тренером "Челси" проиграл "Вулверхэмптону", "Реалу", а накануне был бит "Брайтоном" со счетом 1:2.

"Мы смотрели за "Брайтоном" и спрашивали себя, кто является домашней командой? Сегодня "Брайтон" нанес 25 ударов! 25 ударов для выездной команды на "Стэмфорд Бридж" — это недопустимо".

"Я не могу назвать ни одного игрока, которому бы я поставил оценку 3 из 10 сегодня. Если даже Лэмпард не может мотивировать этих игроков, то кто тогда?" — сообщил Агбонлахор talkSPORT.

О'Хара, коллега Агбонлахора по радиоэфиру, и вовсе выразил мнение, что с таким футболом "синих" ждет позорная концовка сезона.

"Я не думаю, что "Челси" выиграет еще какой-нибудь матч в этом сезоне. Я не думаю, что это произойдет", — заявил О'Хара.

"Я тоже не думаю, что они выиграют", — согласился Агбонлахор.


Метки Агбонлахор, О'Хара, Челси

Автор mihajlo   

Дата 16.04.2023 17:00

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  1. idel 16.04.2023 17:27 # idel
    Надеюсь так и будет.

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  2. bangladesh 16.04.2023 17:17 # bangladesh
    Будем надеяться, что еще и вылетят нахуй из АПЛ.

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  3. jirrort 16.04.2023 17:11 # jirrort
    До этих горе-экспертиков реально не доходит,что футболисты Челси мысленно уже в следующем сезоне и они копят силы для анбиттена? Еврокубков не будет,проедемся катком по всему чемпионату , также как с Конте.

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