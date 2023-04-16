Агбонлахор и О'Хара считают, что "Челси" не одержит ни одной победы в остатке сезона

Бывшие игроки Премьер-Лиги Габриэль Агбонлахор и Джейми О'Хара считают, что "Челси" не выиграет ни одного матча в остатке этого сезона.

После назначения Фрэнка Лэмпарда временным тренером "Челси" проиграл "Вулверхэмптону", "Реалу", а накануне был бит "Брайтоном" со счетом 1:2.



"Мы смотрели за "Брайтоном" и спрашивали себя, кто является домашней командой? Сегодня "Брайтон" нанес 25 ударов! 25 ударов для выездной команды на "Стэмфорд Бридж" — это недопустимо".



"Я не могу назвать ни одного игрока, которому бы я поставил оценку 3 из 10 сегодня. Если даже Лэмпард не может мотивировать этих игроков, то кто тогда?" — сообщил Агбонлахор talkSPORT.



О'Хара, коллега Агбонлахора по радиоэфиру, и вовсе выразил мнение, что с таким футболом "синих" ждет позорная концовка сезона.



"Я не думаю, что "Челси" выиграет еще какой-нибудь матч в этом сезоне. Я не думаю, что это произойдет", — заявил О'Хара.



"Я тоже не думаю, что они выиграют", — согласился Агбонлахор.