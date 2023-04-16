Де Дзерби поблагодарил Поттера

После победы 1:2 над "Челси" главный тренер "Брайтона" Роберто Де Дзерби поблагодарил своего предшественника Грэма Поттера.

Именно место Поттера, ушедшего тренировать "Челси", Де Дзерби и занял в сентябре. И если у Грэма на новом месте не сложилось, то Роберто трудится великолепным образом, заставив "Брайтон" играть еще лучше.



Накануне "Брайтон" одержал блестящую победу на "Стэмфорд Бридж", после чего Де Дзерби вспомнил о Поттере.



"Я должен поблагодарить Грэма Поттера. Я обнаружил замечательную и сильную команду, и теперь я пытаюсь придать ей свои идеи".



"Это удивительный день для нас. И в плане результата, и в плане игры. Этот матч придаст нам больше энергии, больше уверенности, больше энтузиазма, чтобы завершить сезон наилучшим образом. Теперь мы должны подготовиться к полуфиналу (Кубка Англии). Мы бы хотели сыграть в финале. Для этого нам нужно победить в полуфинале", — цитирует Де Дзерби Daily Mirror.