Де Дзерби поблагодарил Поттера

Роберто Де Дзерби После победы 1:2 над "Челси" главный тренер "Брайтона" Роберто Де Дзерби поблагодарил своего предшественника Грэма Поттера.

Именно место Поттера, ушедшего тренировать "Челси", Де Дзерби и занял в сентябре. И если у Грэма на новом месте не сложилось, то Роберто трудится великолепным образом, заставив "Брайтон" играть еще лучше.

Накануне "Брайтон" одержал блестящую победу на "Стэмфорд Бридж", после чего Де Дзерби вспомнил о Поттере.

"Я должен поблагодарить Грэма Поттера. Я обнаружил замечательную и сильную команду, и теперь я пытаюсь придать ей свои идеи".

"Это удивительный день для нас. И в плане результата, и в плане игры. Этот матч придаст нам больше энергии, больше уверенности, больше энтузиазма, чтобы завершить сезон наилучшим образом. Теперь мы должны подготовиться к полуфиналу (Кубка Англии). Мы бы хотели сыграть в финале. Для этого нам нужно победить в полуфинале", — цитирует Де Дзерби Daily Mirror.


Метки Брайтон, Де Дзерби, Поттер, Премьер-Лига, Челси

Автор mihajlo   

Дата 16.04.2023 16:00

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