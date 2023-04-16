"Бешикташ" хочет вернуть Вегхорста

"Бешикташ" хочет вернуть нападающего Ваута Вегхорста на следующий сезон.

Напомним, изначально "Бешикташ" одолжил Вегхорста у "Бернли" на этот сезон, однако в январе турецкий клуб согласился передать право аренды Ваута "Манчестер Юнайтед".



С тех пор Вегхорст забил только два гола в 21 матче за "Юнайтед", однако главный тренер "красных дьяволов" Эрик Тен Хаг неоднократно говорил, что доволен Ваутом и даже намекал, что 30-летний голландец может остаться на "Олд Траффорд".



Тем временем родительский клуб Вегхорста "Бернли" уже оформил прямую путевку из Чемпионшипа в Премьер-Лигу на следующий сезон, однако будущее Ваута, возможно, не связано с Англией.



Как утверждает The Sun, "Бешикташ" решительно настроен вернуть Вегхорста грядущим летом и уже готовит соответствующее предложение "Бернли".