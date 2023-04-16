Мойес: "У меня всегда были сильные отношения с Артетой"

Главный тренер "Вест Хэма" Дэвид Мойес похвалил наставника "Арсенала" Микеля Артету, который играл у него в "Эвертоне" с 2005 по 2011 год.

В преддверии воскресного дерби "Вест Хэма" и "Арсенала" Мойес поведал прессе о своих отношениях с Артетой.



Помимо Мойеса, Артете также довелось поработать с Арсеном Венгером и Хосепом Гвардиолой, и Дэвид рассматривает этот опыт как залог успешной тренерской карьеры Микеля.



"Много моих бывших игроков приезжают повидать меня в "Вест Хэме". Мы ужинаем вместе или встречаемся на тренировочной базе".



"Но сейчас у Микеля своя собственная карьера. И он был учеником у одного из лучших тренеров, если не лучшего, в лице Пепа (Гвардиолы). У него есть все исходные данные".



"Ему довелось поработать с Арсеном Венгером, который тоже был чрезвычайно хорошим тренером. Поэтому, надеюсь, он на правильном пути. Он хороший парень. И у него есть шанс стать чемпионом в этом году".



"Мы особо не разговариваем, потому что мы погружены в работу. Но у меня всегда были сильные отношения с Микелем. Мне было сложно отпускать его из "Эвертона" в "Арсенал", потому что он был таким хорошим игроком для нас. Но так случилось, и так бывает в футболе", — цитирует Мойеса Daily Mail.