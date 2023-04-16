Луис Энрике расстроен, что "Челси" не предложил ему работу
Бывший главный тренер "Барселоны" и сборной Испании Луис Энрике остался расстроен решением "Челси" не предлагать ему работу.
Напомним, 2 апреля "Челси" объявил о расставании с Грэмом Поттером. Вскоре "синие" поняли, что Бруно Сальтор не годится для роли временного тренера и назначили на остаток сезона Фрэнка Лэмпарда.
Перед назначением Лэмпарда "Челси" успел собеседовать с Энрике, который провел видеозвонок через два дня после увольнения Поттера, а затем сам приехал в Лондон и устроил презентацию, впечатлившую боссов лондонского клуба.
Как утверждает AS, Энрике был готов немедленно возглавить "Челси". Луиса мотивировала возможность сразиться с "синими" против "Реала" в четвертьфинале Лиги Чемпионов.
Поэтому Энрике остался расстроен решением "Челси" не предлагать ему работу и назначить временного тренера, и это может повлиять на дальнейшие переговоры "синих" с Луисом, если это вообще случится.
16.04.2023 13:00
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ЛОХ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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Не знаю, слишком авантюрно. До лета всё равно игры никакой не будет, а там можно почиститься немного и с новыми силами входить в новый сезон.
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Челси необходимо следовать тому же курсу, какой был при Аркадьиче: нужен результат здесь, и сейчас. Энрике нужно время, как и Нагельсману. Поэтому Конте - самый адекватный вариант. Сильный тактик, способный прогнуть раздевалку под себя. Это то, что нам нужно. Игроки у нас далеко не последнего качества, успех будет, это точно.
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