Луис Энрике расстроен, что "Челси" не предложил ему работу

Бывший главный тренер "Барселоны" и сборной Испании Луис Энрике остался расстроен решением "Челси" не предлагать ему работу.

Напомним, 2 апреля "Челси" объявил о расставании с Грэмом Поттером. Вскоре "синие" поняли, что Бруно Сальтор не годится для роли временного тренера и назначили на остаток сезона Фрэнка Лэмпарда.



Перед назначением Лэмпарда "Челси" успел собеседовать с Энрике, который провел видеозвонок через два дня после увольнения Поттера, а затем сам приехал в Лондон и устроил презентацию, впечатлившую боссов лондонского клуба.



Как утверждает AS, Энрике был готов немедленно возглавить "Челси". Луиса мотивировала возможность сразиться с "синими" против "Реала" в четвертьфинале Лиги Чемпионов.



Поэтому Энрике остался расстроен решением "Челси" не предлагать ему работу и назначить временного тренера, и это может повлиять на дальнейшие переговоры "синих" с Луисом, если это вообще случится.