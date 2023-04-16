Каскарино советует "Ливерпулю" продать Александер-Арнольда

Бывший нападающий "Челси" Тони Каскарино рекомендовал "Ливерпулю" подумать о продаже правого защитника Трента Александер-Арнольда грядущим летом.

Игра в обороне никогда не была сильной чертой Александер-Арнольда, но в нынешнем сезоне это особенно чувствуется, потому что "Ливерпулю" приходится гораздо больше защищаться и гораздо меньше атаковать, нежели прежде.



Каскарино считает Трента тем игроком, за которого "Ливерпуль" может выручить наибольшие деньги. По мнению Тони, эта продажа помогла бы "красным" с перестройкой, как в свое время помог трансфер Филиппе Коутиньо в "Барселону".



"У них уже была подобная проблема в прошлом, когда они покупали Алиссона и Ван Дейка. Тогда они заключили правильные сделки, заработав денег, а затем пригласили правильных игроков, которые оказали огромное влияние".



"Ты должен зарабатывать больше денег. Только так ты сможешь претендовать на большие награды и конкурировать с большими командами".



"Кто из игроков "Ливерпуля" находится в правильном возрасте и наиболее привлекателен для других клубов в данный момент? Наверное, вы назовете Трента".



"Несмотря на то, что этот сезон складывается сложно для него, Трент находится в расцвете сил — ему 24, и ты все еще можешь выручить большие деньги за него".



"По своему типажу он игрок "Барселоны" или команды, которая хочет играть в стиле, как это делает Трент".



"У них все еще есть ряд ярких молодых игроков, но сложно представить, как "Ливерпуль" и Клопп совладают с тем, что ждет их впереди".



"Это вызов, потому что "Манчестер Юнайтед" крупно тратил, "Челси" будет снова крупно тратить, "Арсенал" набирает силу. Теперь у "Ливерпуля" гораздо больше конкурентов за места в зоне Лиги Чемпионов", — сообщил Каскарино talkSPORT.