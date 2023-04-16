Менди требует, чтобы "Челси" платил ему 190,000 фунтов в неделю

Голкипер "Челси" Эдуар Менди требует увеличить свою зарплату до 190,000 фунтов в неделю по новому контракту, на что клуб пойти не готов.

Практически весь этот сезон Менди находится за спиной у Кепы Аррисабалаги, которому, правда, утвердиться первым номером "Челси" помогла травма конкурента.



Сейчас у Менди остается только два года по контракту, и Эдуар открыт к новой сделке с "синими", но хочет получать на уровне Кепы, а это 190,000 фунтов в неделю.



Владельцы "Челси" не готовы удовлетворить запросы Менди, считая, что и Кепа не заслуживает своих денег. Если насчет Эдуара поступит хорошее предложение летом, клуб его отпустит. В данный момент переговоры с 31-летним сенегальцем приостановлены.



Evening Standard добавляет, что владельцы "Челси" уже работают над приглашение другого голкипера, установив контакты с Андре Онана из "Интера", Грегором Кобелем из дортмундской "Боруссии" и Давидом Райей из "Брентфорда". Также на радаре у "синих" находится Георгий Мамардашвили из "Валенсии".