Менди требует, чтобы "Челси" платил ему 190,000 фунтов в неделю

Эдуар Менди Голкипер "Челси" Эдуар Менди требует увеличить свою зарплату до 190,000 фунтов в неделю по новому контракту, на что клуб пойти не готов.

Практически весь этот сезон Менди находится за спиной у Кепы Аррисабалаги, которому, правда, утвердиться первым номером "Челси" помогла травма конкурента.

Сейчас у Менди остается только два года по контракту, и Эдуар открыт к новой сделке с "синими", но хочет получать на уровне Кепы, а это 190,000 фунтов в неделю.

Владельцы "Челси" не готовы удовлетворить запросы Менди, считая, что и Кепа не заслуживает своих денег. Если насчет Эдуара поступит хорошее предложение летом, клуб его отпустит. В данный момент переговоры с 31-летним сенегальцем приостановлены.

Evening Standard добавляет, что владельцы "Челси" уже работают над приглашение другого голкипера, установив контакты с Андре Онана из "Интера", Грегором Кобелем из дортмундской "Боруссии" и Давидом Райей из "Брентфорда". Также на радаре у "синих" находится Георгий Мамардашвили из "Валенсии".


Метки контракты, Менди, Челси

Автор mihajlo   

Дата 16.04.2023 11:00

Количество просмотров Просмотров: 686

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  1. animadora 16.04.2023 12:17 # animadora
    Поплыл нигер.

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  2. darvil 16.04.2023 11:33 # darvil
    Не та ситуация, чтобы что-то требовать

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  3. chelsea-69 16.04.2023 11:23 # chelsea-69
    Мамардашвили и Бадиашвили, будет топовый грузинский дуэт связок

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  4. ganinilyha 16.04.2023 11:09 # ganinilyha
    По новому контракту его выгнать нахуй надо))

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