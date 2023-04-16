Менди требует, чтобы "Челси" платил ему 190,000 фунтов в неделю
Голкипер "Челси" Эдуар Менди требует увеличить свою зарплату до 190,000 фунтов в неделю по новому контракту, на что клуб пойти не готов.
Практически весь этот сезон Менди находится за спиной у Кепы Аррисабалаги, которому, правда, утвердиться первым номером "Челси" помогла травма конкурента.
Сейчас у Менди остается только два года по контракту, и Эдуар открыт к новой сделке с "синими", но хочет получать на уровне Кепы, а это 190,000 фунтов в неделю.
Владельцы "Челси" не готовы удовлетворить запросы Менди, считая, что и Кепа не заслуживает своих денег. Если насчет Эдуара поступит хорошее предложение летом, клуб его отпустит. В данный момент переговоры с 31-летним сенегальцем приостановлены.
Evening Standard добавляет, что владельцы "Челси" уже работают над приглашение другого голкипера, установив контакты с Андре Онана из "Интера", Грегором Кобелем из дортмундской "Боруссии" и Давидом Райей из "Брентфорда". Также на радаре у "синих" находится Георгий Мамардашвили из "Валенсии".
16.04.2023 11:00
Просмотров: 686
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме
Последние комментарии:
Поплыл нигер.
(ответить)
Не та ситуация, чтобы что-то требовать
(ответить)
Мамардашвили и Бадиашвили, будет топовый грузинский дуэт связок
(ответить)
По новому контракту его выгнать нахуй надо))
(ответить)
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий