Илан Мелье хочет уйти из "Лидса"

Голкипер Илан Мелье планирует уйти из "Лидса" грядущим летом, даже если клуб с "Элланд Роуд" избежит вылета из Премьер-Лиги.

В этом сезоне "Лидс" оказался вновь вовлечен в борьбу за выживание в Премьер-Лиге, что не соответствует амбициям голодного до успеха Мелье.



Несмотря на рассчитанный до 2026 года контракт с "Лидсом", Мелье решительно настроен уйти на повышение. И приоритет Илана — остаться в Премьер-Лиге, утверждает Football Insider.



Ранее Мелье интересовались "Тоттенхэма" и "Манчестер Юнайтед", однако главным претендентом на 23-летнего француза называется "Челси".



"Лидс" собирается потребовать за свою звезду 40 миллионов фунтов, но цена может быть ниже в случае вылета "белых" в Чемпионшип.